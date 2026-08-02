姚元浩、莎莎等人主持的《嗨！營業中》已於去年播畢，但最近因為姚元浩在節目中狂拿球砸曾沛慈的頭再掀討論，觀眾怒批「姚元浩是還需要家長教的小孩嗎？」、「這是什麼國小直男？」沒想到在《嗨！金曲獎》的單元最後，他還故意把莎莎推下水，甚至無視曾沛慈求救「我不會游泳」，行徑引起公憤，官方YouTube慘被灌爆。《NOWNEWS今日新聞》詢問姚元浩、曾沛慈是否誤會，截稿前未獲得回應。
姚元浩節目不尊重曾沛慈 砸頭還推下水
單元《嗨！金曲獎》一開場，姚元浩就先拿球攻擊鹿希派，接著輪到曾沛慈答題，他就瘋狂拿球狂砸她頭部，雖然球很輕不會造成傷害，但由於姚元浩力道真的很大，工作人員都不斷出聲阻止：「不能一直丟啦！」之後輪到李玉璽、同隊的莎莎上場，姚元浩才停手。
姚元浩之後答題，曾沛慈為了報復，也開始狂投球砸他，姚元浩也不敢示弱再狠狠的砸回去；遊戲最後，輸的人要被推下水，當鹿希派就定位接受完懲罰，姚元浩跟李玉璽一秒抱起莎莎要扔她下水，一旁的曾沛慈嚇瘋大聲阻止：「不行啦！不能這樣！不要丟她！不要太狠！」
曾沛慈之後就扛起姚元浩的腿要幫忙報仇，但因為力氣太小失敗，姚元浩就趁人之危狂抓曾沛慈要把她推下水，嚇的她狂尖叫：「我不會游泳！」他依然無視求救把她推下。雖然最後大家在水裡玩得很開心，但看在觀眾眼裡非常不舒服，留言表示：「姚元浩是還需要家長教的小孩嗎？」、「姚元浩似乎在找各種機會丟曾沛慈的頭欸，好可怕」、「看得有點火」、「這是什麼國小直男？」、「姚元浩太誇張」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
單元《嗨！金曲獎》一開場，姚元浩就先拿球攻擊鹿希派，接著輪到曾沛慈答題，他就瘋狂拿球狂砸她頭部，雖然球很輕不會造成傷害，但由於姚元浩力道真的很大，工作人員都不斷出聲阻止：「不能一直丟啦！」之後輪到李玉璽、同隊的莎莎上場，姚元浩才停手。
姚元浩之後答題，曾沛慈為了報復，也開始狂投球砸他，姚元浩也不敢示弱再狠狠的砸回去；遊戲最後，輸的人要被推下水，當鹿希派就定位接受完懲罰，姚元浩跟李玉璽一秒抱起莎莎要扔她下水，一旁的曾沛慈嚇瘋大聲阻止：「不行啦！不能這樣！不要丟她！不要太狠！」
曾沛慈之後就扛起姚元浩的腿要幫忙報仇，但因為力氣太小失敗，姚元浩就趁人之危狂抓曾沛慈要把她推下水，嚇的她狂尖叫：「我不會游泳！」他依然無視求救把她推下。雖然最後大家在水裡玩得很開心，但看在觀眾眼裡非常不舒服，留言表示：「姚元浩是還需要家長教的小孩嗎？」、「姚元浩似乎在找各種機會丟曾沛慈的頭欸，好可怕」、「看得有點火」、「這是什麼國小直男？」、「姚元浩太誇張」。