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▲在立法院長韓國瑜身旁，江啟臣永遠稱職地演繹「老二哲學」。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.08.03）

到底是哪一種累？

40分鐘交卷 換記者開始焦慮

記者被反問 現場瞬間變隨堂測驗

▲訪問江啟臣的場景很像口試現場，受訪者的氣場根本是主考官等級。（圖／記者朱永強攝，2026.08.03）

原來「模範生」也有調皮的一面

▲江啟臣4屆立委選舉不僅從來沒有輸過，本屆更拿下全台中市最高得票率。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.08.03）

他不是高冷 只是太像第一名

▲江啟臣連打水仗都玩得很認真。（圖／翻攝江啟臣臉書，2026.08.03）

堅持不張狂 身在政治圈卻難寵辱不驚

加在江啟臣身上的頭銜很多。38歲從學者轉任行政院新聞局長，被稱作「小胡志強」；返鄉投入地方選舉，又成了「台中紅派少主」；2020年接掌國民黨，是史上最年輕黨主席，被期待成為「改革派共主」。如今挑戰台中市長，又多了一個新稱號「盧秀燕接班人」。對手何欣純虧他「盧秀燕是媽媽，你要當爸爸嗎？」建議他繼續留在立法院當韓國瑜副手，「外交交給江啟臣，大家樂見其成。」有人喜歡他的溫文儒雅，說他是暖男；也有人嫌他太像模範生，少了點領袖霸氣、不夠接地氣。他秀出海龍蛙兵時期的肌肉照，還被酸「少爺這輩子只有當兵時吃過苦」。知名度很高，存在感卻很低。專訪前，《NOWnews》記者私下問了立委、地方人士、媒體同業對江啟臣的看法，答案竟然高度一致──「很累」。有人說陪他出國考察很累、和他互動覺得心累，還有人打趣形容「訪問他後，有一種累叫做心靈受創」。一般政治人物收到訪綱，多半照單全收，或者請幕僚來回修改確認，但江啟臣團隊不同，記者直接收到「修訂版」。不是刪題，也沒有避答，而是把架構整理得漂漂亮亮、邏輯分明、前後順序重新排列，工整得像研究所論文計畫，被指導教授用紅筆仔細改過一輪。盯著螢幕那一刻，記者肅然起敬。採訪當天約在台灣大道一棟辦公大樓。後來才知道，那裡就是日後公開亮相的「市政加速器工作站」。時間到了還沒見到人，但聽得到他在隔壁對青商會會員進行今天第四場演講，幕僚解釋「提問太熱烈了，馬上就過來。」嗯，很江啟臣。時間管理精準到Google Calendar都想為他鼓掌。演講一結束，門外傳來清喉嚨的微響。下一秒他笑著推門進來，不見聲帶過度使用的疲憊，他像主人迎接客人般寒暄、整理袖口、確認儀容，坐定後問了一句「現在開始錄了嗎？」「開講」後，江啟臣偶爾瞄一眼平板上的訪綱，從年輕人的焦慮、AI城市願景、會展經濟、無人載具，到市政藍圖……完全照順序、完全沒漏題，還自行加碼「安可曲」台美產業合作。一般政治人物講完這一套，大概要一小時，江啟臣花了40分鐘。像極考場裡第一個交卷的資優生，瀟灑走出教室，留下其他考生開始懷疑人生。原來大家口中的「很累」，不是因為他難訪。是因為…你會開始懷疑是不是自己準備得不夠。問題來了！還剩半場時間，藏在正式題目後面的「小心機」，一題都沒問。既然如此，只好直接攤牌，「接下來，我要問比較敏感的。」第一題就是經典問題，「很多人說你不夠接地氣。」似乎看破對手招式用老，江啟臣先哈哈大笑，「別人的看法我都尊重。」下一秒他突然停住。邊看著記者邊玩手指轉圈圈遊戲「我選民意代表……選幾屆了？」不停旋轉的大拇指尖轉出沉重威壓，空氣瞬間凝結。這是採訪？還是老師突然抽點回答？腦袋飛快搜尋答案的同時，腦海竟飄過一句江春男形容林佳龍的名言「平易不近人、和藹不可親。」難怪有人說，這兩個人有點像。見「學生」沒回答，「老師」終於自己公布答案。「四屆啊！我哪一次輸過？」記者趕快反擊「可是人家何欣純也沒輸過啊！」江啟臣幾乎秒回「我的選區不是市區耶！去問問那些農民，我接不接地氣。選舉各憑本事，話術聽聽就好。」根據在場者事後透露，這已經算江啟臣受訪時，數一數二的「激情發言」了。眼看氣氛有點緊，趕快換個方向，「你最近演講比較生活化，會穿插台語俗諺…」問題還沒講完，江啟臣一招反切「你以前沒有跑過我的新聞、你沒有跑過我的選舉，所以你不知道我講什麼。」又是一記漂亮回擊！更意外的是，說完他居然笑了，帶點惡作劇成功的笑，一閃而過。記者又說「以前看你助選，還是有一點書生味…」他立刻削回來，「所以你真的要去問我選區的選民，選舉的時候我是什麼樣子。」他其實沒有生氣，只是…有點享受這種你來我往。聊到最後，忽然想起前一次專訪，當時他正和立委楊瓊瓔爭黨內出線，知道他不想多談這場姊弟之爭，專訪主題是「政治人物的穿搭學」，他除了強調「江啟臣不必像別人，江啟臣就是江啟臣」，聊到穿搭他也是一本正經，強調從政要裡外一致「做什麼，就要像什麼。」事後盧秀燕一句神總結「他就是愛漂亮。」前幾天媒體問他，怎麼和何欣純同一天公布競選幹部？江啟臣秒答「可能巧合吧！我們準備很久了。」旁邊的盧秀燕主動補刀，「歡迎跟進。」同樣是藍營，兩人的化學反應完全不同。有人說，江啟臣當了立法院副院長後更安靜了，安靜到被對手批評選舉時「神隱」也不反駁。或許也是因為他始終相信「做什麼，就要像什麼」，當副院長，就認真做好副院長，在中央做好國會外交，在地方勘災，甚至打沙灘排球、陪小朋友打水仗，每一件事都力求100分。只是政治有時很奇妙，事情做得越完美，有時反而離群眾越遠，像學生時代那位老師最愛、考試永遠第一名的模範生，大家都佩服，卻有種「非我族類」的疏離感。江啟臣或許就是這樣的人，藍得很純，卻很少成為綠營猛烈攻擊的對象；講話理性，卻少了一點激情；像一本內容紮實的教科書，不會令人討厭，卻也不容易讓人一眼驚艷。今年這場台中市長選戰，最後決勝負的，或許不是誰比較會說，而是選民究竟更喜歡「模範生」，還是「鄰家女孩」。答案，留待11月底揭曉。