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▲白海豚颱風未來3至4天，強度預估都會維持中颱，暴風半徑在300公里以上。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚今減弱中颱！周五過琉球「2路徑」曝光

▲未來ㄧ周台灣主要以午後降雨為主，下半周受到白海豚颱風影響，雨勢逐漸明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚路徑仍有變數！父親節周末北部山區恐現豪雨

白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）今（2）日下午減弱為「中度颱風」，中央氣象署預報員劉沛騰表示，白海豚路徑在周五（8月7日）通過琉球附近後，會有「一路往西」、「稍微往北」2種可能，對台灣來說，父親節周末（8月8日至8月9日）受影響較大，是否發布警報、風雨影響都還有待觀察。中度颱風白海豚，今（2）日下午2時，位置在台北東方3120公里的海面上，以每小時24公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒48公尺（每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑320公里，10級風暴風半徑180公里。劉沛騰說明，由於緯度較高、海溫變低，白海豚颱風今天下午減弱為中度颱風，未來3至4天，強度預估都會維持，直到周五通過琉球後，有可能因為更往北邊走，強度進一步衰退，不過白海豚颱風的暴風範圍依舊偏大。路徑方面，劉沛騰指出，白海豚會穩定往西北前進，周五來到琉球附近海域，後續受到「高壓強度」影響，會出現2種可能，第一是「北邊高壓較強」，白海豚會一路往西通過台灣北部海面；第二是「北邊高壓減弱」，白海豚移動速度會減慢，並出現往北轉彎、減弱的情況。劉沛騰提及，如果白海豚颱風一路往西，那父親節周末就會是影響台灣最劇烈的時段，氣象署也不排除發布警報；若白海豚颱風通過琉球後「北轉」，由於速度減慢，對台灣的風雨可能會延長至下周一（8月10日），但和台灣距離拉遠，風雨強度會縮減，發布警報機率也會降低。劉沛騰提醒，白海豚颱風的變數還有非常多，目前預報來看，父親節周末「北部、中部山區」都會有局部大雨，而「北部山區」則有局部豪雨的可能；至於呂宋島附近的熱帶性低氣壓，預估今天深夜至明天凌晨有機會成為「鯨魚颱風」，但周二（8月4日）就會馬上消散，被白海豚颱風外圍吸收成水氣。