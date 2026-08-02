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7月台股震盪，市場波動劇烈，也讓投資人更加重視資產配置，在行情震盪加劇期間，不妨優先考慮即將除息的ETF，透過股息落袋為安，適度調配現金流。多檔ETF也發布相關公告，其中國泰投信旗下2大熱門ETF第一階段配息金額，國泰永續高股息（00878）與國泰台灣科技龍頭（00881）配息創新高，分別為1.01 元、 4.6元，年化配息率均逾10%，預計於8月18日除息，想要參與這次配息的投資人，最後申購日為8月17日。根據國泰投信最新公告，00878本季每受益權單位預估配發金額達1.01元，相較上季的0.66元大幅成長，不僅是首度突破1元大關，亦創下掛牌以來新高。以7月31日收盤價32.43元計算，單次配息率3.11%，推算年化配息率高達12.46%。至於00881這次預估配息4.6元，遠高於上半年的2.65 元，亦刷新歷史紀錄，7月31日也攻上漲停板、收在50.6元，今年的實際年化配息率達 14.33%。根據投信投顧公會統計，截至2026年6月底，今年以來全台ETF定期定額交易戶數成長45.9%，顯示愈來愈多投資人選擇定期定額投資法。證交所資料亦指出，00881定期定額交易戶數較去年年底成長46.2%，00878也成長12.8%。值得關注的是00881已連續66個月名列定期定額交易戶數前10大ETF，00878則是自2020年10月起，已連續69個月穩居前7名，更曾創下連續11個月蟬聯定期定額人氣冠軍紀錄，對於想要參與這次配息的投資人，提醒00881及00878是8月18日除息，最後申購日為8月17日。國泰台灣科技龍頭基金經理人蘇鼎宇表示，面對震盪行情，與其天天緊盯盤勢、試圖預測市場高低點，不如建立適合自己的投資方法，定期定額不僅能分散投資成本，也有助於降低市場情緒對投資決策的影響，透過長期累積，更有機會掌握企業成長所帶來的投資成果。同時，AI產業發展已由晶片延伸至先進製程、IC設計、AI伺服器、高速傳輸及電子零組件等完整供應鏈，具備技術能力優勢、產業領導地位及獲利成長動能的企業，可望持續受惠。國泰投信也建議，投資人可自身情況訂定不同理財目標進行配置，不過，市場波動無法避免，紀律投資則是自己可掌握，建議透過定期定額搭配符合自身需求與目標的ETF策略配置，不僅有助於降低波動帶來的影響，同時亦有機會在長期投資過程中累積資產，把握台股與AI產業的長線成長契機。