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▲何如芸（如圖）去年發文表示「買股票就像抽盲盒」，唸大學的時候，股市只有幾千點，但爸爸半年內就賠了一百多萬。（圖／何如芸臉書）

近年股市話題夯，迎來全民炒股時代！女星何如芸因爸爸過去在半年內賠了一百多萬，所以不碰股票，如今在大環境影響下她也跟著投入股市，面對近日台股上沖下洗，昨（1）日發文透露遭兒子問：「妳賠多少？」當下不敢回答他，笑說：「但賭徒的性格藏在血液裡，半夜我翻箱倒櫃找遍家裡，看看能不能再挖些錢出來。」還好等不到翻本股票就先翻紅了。台股在7月經歷了劇烈震盪與大幅修正，單月累計下跌達3006點，月高低點震盪幅度甚至超過7,000點。何如芸昨日發文表示：「這星期過得真的很blue！」甚至遭兒子逼問「妳賠多少？」時完全不敢回答。儘管股市宛如大怒神，何如芸卻展現超狂心態笑稱：「賭徒性格藏在血液裡，半夜我翻箱倒櫃，想看看能不能再挖些錢出來，等著天亮去翻本！」沒想到還沒等到機會加碼翻本，市場就先翻紅了，開心直呼：「這個週末天註定就是個開心的週末。」事實上，何如芸去年才發文表示「買股票就像抽盲盒」，唸大學的時候，股市只有幾千點，但爸爸半年內就賠了一百多萬，之後選擇用最保守、安穩的方式存錢，像是跟會、定存，並且絕不貸款。而這樣的理財模式也深深影響她，只安分做擅長的工作、不奢求天外飛來的橫財，連買房子都是用現金。但隨著全民瘋股市的時代來臨，何如芸也漸漸開始投資股票，不時也會在社群上分享投資心得，讓不少粉絲看了產生共鳴說：「賭徒，水瓶賭性堅強，不隨便認賠殺出」、「水瓶的不甘心就是繼續加碼」、「兒子應該問：目前還賺多少？」、「沒賣就沒賠」、「賭徒的性格藏在血液裡，我懂。」