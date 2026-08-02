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▲中華棒協進行第14屆改選，新任理事長為周玲妏（中），統一獅領隊蘇泰安（左1）連任常務理事。（圖／中華棒協提供）

▲中華棒協於今日選出常務理事、常務監事，最終由周玲妏當選第14屆理事長，也成為中華民國棒球協會首位女性理事長。（圖／中華棒協提供）

中華民國棒球協會今（2）日完成第14屆理監事改選，中國信託育樂公司副總周玲妏成為棒協新任理事長，也是首位女性理事長。統一7-ELEVEn獅領隊蘇泰安今日也連任常務理事，蘇泰安選後感謝前任理事長辜仲諒過去8年的付出，特別是2024年與中華職棒、政府攜手合作，一起奪下世界12強冠軍；談到新任理事長周玲妏，蘇泰安說，「周理事長也是一位非常熱愛棒球的人，對基層棒球的付出不遺餘力。周理事長跟著新任理監事與前輩們繼續努力，為台灣棒球繼續奉獻心力。」棒協今日舉行理監事改選，「大黑馬」周玲妏在第1階段以251票拔得頭籌，並在最後1階段取得29票，以全票之姿成為棒協新任「掌舵主」。周玲妏在當選後也發表感言與未來方向，將全力推動「三級棒球賽事正常化 」、「編纂標準教材與運科防護 」、「培養思考型棒球人才 」3大目標。中職統一獅領隊蘇泰安，今日也以182票連任理事一職，並在第2階段成功連任常務理事。蘇泰安在選後感謝前任理事長辜仲諒過去8年對棒協付出、貢獻，「辜理事長任內將台灣的棒球推向世界的舞台，特別是2024年，在棒協、中華職棒聯盟、政府以及球員、教練團的團結合作無間下，拿到世界12強的冠軍，感動了無數人的心，這是對台灣的棒球最大回饋及鼓勵。」談到新任理事長周玲妏，蘇泰安說，「周理事長也是一位非常熱愛棒球的人，對基層棒球的付出不遺餘力，所以今天在全體理事的投票下，順利當選為新任的棒協理事長。」蘇泰安進一步表示，「誠如周理事長的當選感言，她會延續辜理事表所制訂的制度及目標，跟著新任理監事與前輩們繼續努力，為台灣棒球繼續奉獻心力。」分別是楊清瓏（211票）、陳江和（194票）、黃泰龍（177票）、、葉志仙（161票）、黃士魁（151票）、龔榮堂（124票）以及曾揚岳（70票）。、辜仲諒（240票）、張廖萬堅（239票）、陳國恩（219票）、張登瑞（219票）、、林美吟（183票）、高人傑（182票）、蘇泰安（182票）、邱名璋（177票）、康正男（167票）、、劉志威（164票）、陳炳甫（162票）、張滄彬（151票）、陳献榮（151票）、戴極昇（145票）、蔡明堂（124票）、游本力（115票）、柳宗義（112票）、陳雨鑫（104票）、郭志恆（103票）、廖立欣（88票）、郭智輝（76票）。