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▲iPhone Ｘ在2017年登場，是蘋果結束Home鍵時代、開啟全螢幕iPhone的首款，預料20週年iPhone也會出現全新改版。（資料圖／記者陳明安攝）

1、四邊曲面全玻璃機身

2、邊框縮至約1.1毫米

3、更薄、更亮的OLED螢幕

4、Face ID藏到螢幕下方

▲iPhone 18 Pro系列傳出正面設計將再調整，動態島有望縮小，明年則有望改為螢幕下鏡頭。（圖／翻攝自網路）

5、推出6.3吋、6.9吋兩種尺寸

6、蘋果自研相機感光元件

7、取消傳統實體按鍵

8、搭載第2代2奈米A21晶片

9、導入行動版高頻寬記憶體

10、純矽電池提升續航

蘋果在2007年推出第一代iPhone，當時以「重新定義手機」為訴求，結合行動電話、iPod與網路通訊裝置，徹底改變智慧型手機市場。2027年將迎來iPhone問世20週年，外界盛傳蘋果將再次推出大幅改款的紀念機型，可能跳過「iPhone19」名稱，直接命名為「iPhone 20」或「iPhone XX」。整理目前關於20週年紀念款iPhone的10項傳聞新功能。iPhone20週年紀念版預計於2027年秋季亮相，將是繼2017年iPhone X取消Home鍵、導入Face ID與全螢幕設計後，近10年最大幅度的外觀革新。從四邊曲面玻璃、螢幕下Face ID，到蘋果自研相機感光元件，至少有10項重大升級正在規劃中。iPhone 20最受矚目的變化，就是可能採用前後一體化的全玻璃設計，螢幕玻璃將向上下左右四個邊緣延伸，讓金屬中框在正常觀看角度下幾乎消失，營造出手機如同「一整塊玻璃」的視覺效果。為了實現真正的全螢幕外觀，蘋果可能進一步壓縮螢幕邊框。爆料指出，iPhone20螢幕邊框有望縮小至約1.1毫米，搭配四邊曲面面板，使正面幾乎只看得到顯示畫面。iPhone20傳出將採用三星顯示器供應的新型OLED面板，導入「Color Filter on Encapsulation」技術，新技術可讓螢幕變得更薄、增加透光率，也能降低耗電量。蘋果希望將Face ID的紅外線感測元件移到螢幕下方，並透過特殊的微透明玻璃區域，讓紅外線能穿透顯示面板，不過，螢幕分析師Ross Young認為，相關技術到了2027年仍可能無法完全成熟。因此，最終版本也可能只將Face ID藏進螢幕，前置鏡頭仍保留一個小型挖孔。不同於2017年iPhone X僅提供5.8吋版本，iPhone20週年紀念版可能同時推出兩種尺寸，螢幕分別約為6.3吋及6.9吋。iPhone多年來主要採用Sony供應的相機感光元件，但傳出已打造出自研堆疊式感光元件原型，未來可能逐步取代外部供應商產品。新元件據傳可讓每個像素儲存不同程度的光線資訊，理論動態範圍最高可能達到20級，有助於同時保留更多細節。蘋果傳出將重啟代號「Project Bongo」的固態按鍵計畫，把音量鍵、側邊鍵、動作按鈕及相機控制鍵，改成不會真正下壓的觸覺回饋按鍵，機身內部會以震動模擬實體按鍵觸感，類似MacBook觸控板。iPhone20週年紀念版預計搭載A21晶片，採用第2代2奈米製程，相較前代晶片有望提升運算效能及能源效率。由於Apple Intelligence及生成式AI功能對晶片算力要求持續增加，A21晶片預料將把重點放在神經網路引擎、圖形處理器，以及裝置端AI運算能力。蘋果也傳出正在評估為iPhone導入行動版高頻寬記憶體，也就是將多層記憶體垂直堆疊，提高資料傳輸速度及頻寬。相關技術若能與iPhone的GPU整合，可望加快裝置端AI模型運算、影像生成及影片處理速度。為了在不增加機身厚度的情況下提高電池容量，iPhone 20可能採用能量密度更高的純矽或高比例矽負極電池。相較傳統鋰離子電池，矽材料能容納更多鋰離子，因此可在相同空間內提供更大容量。市場甚至傳出電池容量可能上看6000mAh。