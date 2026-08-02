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柯文哲妻子陳佩琪日前與兒子一起到中國觀光，分別到上海、杭州、北京旅遊一週 ，返台後卻在臉書寫道，「沒被消失不見，也沒被抓去盤問， 回來器官也都還在」，中國官媒更大肆報導。對此立委王定宇表示，用這樣戲謔的語氣去幫中國安全背書「覺得可惜了」，畢竟也是意見領袖，應該更深思熟慮地向社會大眾負起責任，而不是輕率地去附和中共說法，幫中共撇清風險存在，「可惜了自己的社會影響力，應該可以做更正面的貢獻」。對於陳佩琪臉書稱沒被消失，器官都還在引發熱議，王定宇表示，陳佩琪跑了一趟中國，回到台灣之後竟然說她也沒有被抓，器官也沒有減少，用這樣子戲謔的語氣，去幫中國的安全背書，「覺得可惜了啦」。王定宇表示，台灣任何人出國都是其自由與權利，而中國確實發生很多國家的人士包含台灣等，莫名其妙的被拘捕、消失或失蹤。有一貫道的道親因宗教的理由被逮捕、拘禁；也有基層公務人員被帶到小房間詢問，那這4、500位莫名其妙消失不見的台灣民眾，都是具體可查的真實案件。王定宇提到，在中國這個充滿人治的國家，去旅遊不用犯下任何錯誤，都有可能被消失不見，只是沒有人希望自己是那個千分之一、百分之一。那不像一般的自由民主法治國，要限制人身自由，必須根據法律、根據證據，經過司法的合理程序，但在中國不用，法律非常寬鬆，官員認為你是就是、認為你有就有，是一個充滿人治色彩、恣意妄為限制人身自由的環境。王定宇說，發生的機率當然不是每個人都會遇到，但是確實是有這樣的風險，陳佩琪作為一個意見領袖，不用自己的影響力去提醒國人到中國旅遊可能面對的風險，反而說自己的器官沒有被摘除，用自己的影響力去幫中國背書，現在還被中共的國台辦拿來當作宣傳的樣本，覺得很可惜。王定宇說，公眾人物的影響力應該用在正確的地方，這麼多法輪功舉證器官被活摘，這麼多幾百位的民眾以莫須有的理由消失不見，有的人只是在臉書上說了一句話，有人只是出版了一本書，到中國被拘禁3、5年，都還找不到人，這些都是真實的案件。任何一位自由民主社會的意見領袖，都有責任提醒一般民眾，這個風險確實存在，失蹤的案例也確實發生。最後王定宇說，陳佩琪也許幸運，也許中共喜歡她得到禮遇，這個不知道，但用自己沒有發生的事情來證明中國安全，證明活摘器官不存在，失蹤的案件不存在的，覺得很可惜，畢竟也是一位意見領袖，應該更深思熟慮地向社會大眾負起責任，而不是輕率地去附和中共的說法撇清風險，「可惜了自己的社會影響力，應該可以做更正面的貢獻」。