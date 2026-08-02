我是廣告 請繼續往下閱讀

天生鬥雞眼遭嫌棄！犬舍賣不掉狠心棄養哈士奇

▲朱比利因天生鬥雞眼遭犬舍棄養，在「哈士奇之家」所內待了兩年才被注意到。（圖／Husky House ）

感人貼文逆轉命運！朱比利遇見命中注定的家人

▲朱比利的新主人也為牠創立了「Jubilee The Husky」臉書粉絲專頁。（圖／Jubilee The Husky）

▲新主人家中已經養了好幾隻哈士奇，剛好讓朱比利回家後能有同伴相陪。（圖／Husky House ）

美國紐澤西州收容所中的哈士奇朱比利（Jubilee），因天生鬥雞眼遭犬舍棄養，進入收容所後又苦等 2 年未被認養。直到工作人員替牠寫下一篇真情流露的認養文，才讓這隻與眾不同的狗狗獲得大批關注，並順利找到溫暖的新家。美國紐澤西州專門救援哈士奇的動保組織「哈士奇之家」（Husky House），曾收容了一隻名叫朱比利的 4 歲哈士奇。朱比利原本生活在犬舍，但因天生有著鬥雞眼，和一般人印象中哈士奇帥氣的模樣大不相同。不少客人看到牠時，都認為模樣不佳而遲遲賣不出去，最後犬舍業者乾脆狠心將牠棄養，直接送進收容所。來到收容所後，朱比利的命運依舊沒有好轉。雖然不少前來認養的人都會被牠特殊的表情吸引，甚至忍不住笑出來，但真正願意帶牠回家的卻始終沒有。為了替朱比利找到幸福歸宿，收容所人員特地在社群平台發布一篇以牠口吻撰寫的感人認養文，內容提到：「以前的主人說我長得很奇怪，不像哈士奇該有的樣子，我也希望自己可以長得漂亮一點，這樣是不是就會有人願意愛我了？」收容所人員表示，朱比利雖然外表看起來有些搞笑，但個性卻十分溫柔，不僅親人也親狗。只是因為曾經遭到棄養，牠面對陌生人時比較害羞慢熟，需要多一點時間建立信任，因此希望未來的認養人能給牠更多耐心與陪伴。這篇認養文曝光後，立刻引起廣大網友關注，不少人紛紛留言打氣，大讚朱比利越看越可愛，並感謝收容所願意替不完美的毛孩發聲。貼文發出後，收容所瞬間接獲了非常多收養申請，最後朱比利也順利找到最適合牠的新家。幸運的是，新主人家中已經養了好幾隻哈士奇，剛好讓朱比利回家後能有同伴相陪，終於不用再繼續待在冰冷的收容所內。隨後，朱比利的新主人也為牠創立了「Jubilee The Husky」臉書粉絲專頁，讓關心牠的網友們能隨時知曉其現況。該粉專從 2020 年一路更新到 2024 年底才停止發布，雖然並未特別說明朱比利目前的近況，但算上時間，朱比利在今（2026）年已經是 10 歲的高齡犬了。從粉專上一張張開心的照片中，也能看出這隻特別的哈士奇，在狗生後段度過了一段極其美好又充滿愛的溫馨時光。