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▲台電公司董事長曾文生(右2)與總經理郭天合(右1)到工地視察。(圖／台電公司南區施工處提供)

▲台電公司董事長曾文生(左3)、總經理郭天合(右1)到控制室瞭解送電的情形。(圖／台電公司南區施工處提供)

台灣電力公司南區施工處推動興建高雄至雄積三、四(高雄至高煉)輸電線路工程，1日晚間完工送電，以因應南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)半導體產業發展的電力需求，並強化高雄地區整體供電穩定性。台灣電力公司南區施工處高雄至雄積三、四(高雄至高煉)輸電線路工程完工送電，是由台電公司董事長曾文生與總經理郭天合共同主持，有台電公司輸供電事業部副總經理劉建勳、南區施工處處長陳宗華，以及南區施工處第一線同仁與會，共同見證高雄關鍵電力建設的完工啟用。台電公司董事長曾文生表示，台灣電力公司為因應南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)半導體產業發展的電力需求，由台電南區施工處推動興建高雄至雄積三、四(高雄至高煉)輸電線路工程，於昨天完工送電，以強化高雄地區整體供電穩定性。曾文生說，南部科學園區高雄第三園區(楠梓園區)目前用電需求量約400MW(百萬瓦)，工程完工後，供電能力可提升至逾1000MW，可大幅強化該園區半導體產業發展的電力需求及供電品質。台電公司總經理郭天合指出，台電公司南區施工處推動興建的高雄至雄積三、四(高雄至高煉)輸電線路工程，自去(114)年5月起動工，線路全長約9.6公里，施工範圍涵蓋高雄市三民、鼓山及左營區，台電公司為加速工程進度，並降低封路所造成的交通影響，南區施工處透過增加工班、適當延長工時，並採安全併行施工等管理措施，使工期自原訂42個月大幅縮減至15個月，提前逾2年完工。郭天合並指出，新輸電線路兼顧園區初期161kV(千伏)及後續升級345kV用電需求彈性，該線路以正式送電，使高雄關鍵電力建設啟用，以強化高雄地區整體供電穩定性，並感謝高雄市政府、民意代表全力協助，以及高雄市民於施工期間的體諒，攜手強化電力韌性，點亮在地產業發展。