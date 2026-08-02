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▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興期透過市集平台，讓身心障礙朋友走入人群、接軌市場，累積創業經驗與自信。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興與身心障礙者互動熱絡。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局博愛訓練中心1日下午，在高雄市鳳山區衛武營榕樹廣場，舉辦深愛築夢市集及主題表演活動，期激勵身心障礙者在各領域發光發熱。高雄市政府勞工局博愛訓練中心深愛築夢市集及主題表演活動，是由勞工局局長江健興與勞工局博愛訓練中心主任徐雅瑩共同主持，有身心障礙朋友、職訓學員與團體與會，並帶來各式特色美食、文創攤位，以及結合平權主題闖關體驗及摸彩活動，與勞工及市民共挺身心障礙朋友拓展創業及就業機會。高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄市政府勞工局博愛訓練中心為提供身障朋友展現創意的舞台，也希望民眾能看見博愛訓練中心職訓學員的用心與成長，並擴大市集活動的多元內容，讓市民朋友親身見識身心障礙者各項出色的才藝，乃舉辦深愛築夢市集及主題表演活動。江健興說，深愛築夢市集及主題表演活動，現場規劃豐富的主題表演活動，邀請榮獲國際阿卡貝拉(A cappella)大賽冠軍的蝦米視障人聲樂團、奇異果樂團、崇光樂團、朱禹豪、薩克斯風手鄧元生等多組身障表演者，希望藉由優異且專業的演出，激勵現場身心障礙朋友持續努力、跨越障礙在各領域發光發熱，其他包括高雄室內重奏團弦樂四重奏、人間藝坊兒童舞蹈團、豆子劇團等團體更接力帶來高水準的表演，吸引2000位以上民眾攜家帶眷到場同樂。江健興指出，深愛築夢市集是勞工局推動身心障礙平權與就業支持的重要行動，透過市集平台，讓身心障礙朋友走入人群、接軌市場，累積創業經驗與自信，勞工局未來將持續透過多元活動與資源串聯，協助身心障礙朋友拓展創業及就業機會，攜手打造「有愛無礙」的城市。