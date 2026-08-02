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▲Nihon Monitor曾公布2024代言數量排行，川口春奈以24支成為榜首，沒想到剛做好統計，年底又再接到一筆代言，荷包賺滿滿。（圖／MonitorNihon X）

▲川口春奈、板倉滉宣布結婚。（圖／IG@haruna_kawaguchi_official)

日本女星川口春奈今（2）日宣布與日本國腳板倉滉結婚，同時公開懷上第一胎喜訊，閃婚震撼全網。比起《麒麟來了》、《極道主夫》、《silent》等知名戲劇作品，川口春奈近幾年更因「廣告女王」封號聲勢驚人，不僅連續蟬聯日本廣告代言冠軍，一年狂接25支廣告賺了，至少3.2億日圓（約台幣6600萬元），直接碾壓「國民老婆」新垣結衣，吸金能力根本是演藝圈的頂尖。川口春奈1995年出生於長崎縣，2007年以時尚雜誌《nicola》專屬模特兒出道，之後陸續跨足戲劇圈，憑藉清新自然形象累積高人氣。2020年，她臨危受命接演NHK大河劇《麒麟來了》濃姬一角，成功打開國民知名度，之後又接連演出《打扮的戀愛是有理由的》、《極道主夫》等熱門作品，其中與Snow Man成員目黑蓮合作的《silent》更掀起現象級討論，讓她的人氣攀上新高。除了戲劇成績亮眼，川口春奈更是日本企業最愛的代言女王，根據日本Nihon Monitor曾公布的「藝人廣告代言數量排行榜」，她以25支廣告高居第一，不但連續蟬聯冠軍，更一舉超越過去長年穩居代言天后的新垣結衣。2023年時，她就已靠21支代言奪冠，2024年再接下GROP Corporation等新廣告，將紀錄推進到25支。日媒推估，她每支廣告代言費約3200萬日圓，若以2024年25支代言計算，總代言收入約8億日圓；依照經紀公司與藝人約6：4（藝人）的分潤比例，她個人實際進帳約3.2億日圓（約新台幣約6600萬元），穩坐日本女星收入金字塔頂端，也因此被封為「令和廣告女王」。事業一路攀上巔峰之際，川口春奈今天也迎來人生另一個重要里程碑，她透過IG與29歲日本國家隊主力後衛、現效力荷蘭阿賈克斯的板倉滉共同宣布結婚，並透露已懷上第一胎，希望孩子能平安健康來到這個世界，未來兩人也會互相扶持，一起建立充滿笑容的幸福家庭。