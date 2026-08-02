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中華職棒中信兄弟今（2）日持續作客臺北大巨蛋，交手味全龍，此役兄弟打線甦醒，全場敲出12安換回7分，加上先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）7局無失分好投，終場就以7：0完封龍隊，不僅終止近期的2連敗，更是終結「龍象大戰」對戰9連敗，斷龍隊近期4連勝。兄弟在本週末系列賽前2戰都吞敗，寫下「龍象大戰」9連敗，追平1997年龍隊對兄弟象的單季9連敗紀錄，此役若再輸球，將以對戰10連敗改寫「龍象大戰」歷史。此役兄弟推出王牌洋投羅戈先發，對決龍隊「本土洋投」伍鐸。悶了2天的兄弟打線，首局就展開攻勢，張士綸、王威晨、詹子賢、岳東華、高宇杰串連安打，助兄弟一舉攻下4分大局，取得4：0領先。首局就獲得火力奧援，羅戈投球起來也輕鬆寫意，主投7局無失分，被敲出5支安打，另外送出5次三振，繼5月6日後，睽違近2個月再次繳出無失分的投球內容。兄弟在6局上靠著詹子賢、江坤宇、高宇杰的串連安打再下一城，取得5：0領先。7局上詹子賢再補上高飛犧牲打，將比分拉開至6：0。9局上兄弟添加保險分，岳東華得點圈機會，補上適時安打，兄弟取得7：0領先。羅戈退場後，後援投手呂彥青、李振昌接力守成，終場兄弟就以7：0完封龍隊，不僅終止近期的2連敗，更終結「龍象大戰」對戰9連敗。