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為了揪出開車玩手機的「低頭族」,美國紐澤西州警方祭出新招,竟派警察打扮成「灌木叢」,隱身在繁忙的路邊進行秘密執法,短短6小時內就開出74張駕駛中使用手機的罰單,而這個特殊的執法妙招也在網路引發熱烈討論。根據《紐約郵報》報導,紐澤西州米德爾塞克斯郡(Middlesex County)的杜內倫(Dunellen)警察局29日執行了一項針對「分心駕駛」(Distracted Driving)的秘密執法行動。為了不被駕駛提前發現,警方派出了一名身穿「雜草服」的警員,並讓他偽裝成「一棵灌木」。該名警察躲在路邊,手持望遠鏡精準搜尋並鎖定車內正在滑手機的駕駛,隨後通報前方同仁攔截開罰。杜內倫警察局在官方社群平台上貼出照片並幽默表示,「我們的『灌木』今天非常忙碌!在短短6小時的執法時間內,我們向因使用手機而分心的駕駛開出了多達74張罰單。」根據紐澤西州法律規定,駕駛在行車過程中嚴禁使用手持手機或任何通訊設備,初犯者將被處以200美元至400美元(約新台幣6500元至1.3萬元)的罰款。杜內倫警察局也藉此機會向廣大駕駛發出警告,「簡訊或通知可以等一下再看!請把你的眼睛放在道路上,而不是螢幕上!」