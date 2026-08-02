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▲中華棒協於今日選出常務理事、常務監事，最終由周玲妏當選第14屆理事長，也成為中華民國棒球協會首位女性理事長。（圖／中華棒協提供）

並加強改革力道，強化溝通合作，積極回應棒球界長期關心的議題，讓協會持續朝現代化、專業化的方向邁進。

中華民國棒球協會今（2）日完成第14屆理監事改選，中國信託育樂公司副總周玲妏成為棒協新任理事長，也是首位女性理事長。中華職棒會長蔡其昌也透過聯盟祝賀周玲妏當選理事長，並感謝辜仲諒多年來對台灣棒球發展的投入，蔡其昌進一步表示，期待周玲妏能帶領新團隊在既有成果、基礎上持續精進，並加強改革力道、強化溝通，「積極回應棒球界長期關心的議題，讓協會持續朝現代化、專業化的方向邁進。」棒協今日舉行理監事改選，「大黑馬」周玲妏在第1階段以251票拔得頭籌，並在最後1階段取得29票，以全票之姿成為棒協新任「掌舵主」。周玲妏在當選後也發表感言與未來方向，將全力推動「三級棒球賽事正常化 」、「編纂標準教材與運科防護 」、「培養思考型棒球人才 」3大目標。周玲妏也說，自己在中信育樂服務4年，因為辜理事長的棒球魂，讓自己也成為了棒球的一份子，她說，「我會用服務經理人的角色扮演理事長，延續辜理事長所訂定的制度與目標，跟著新任理監事與前輩們繼續努力，為台灣棒球奉獻心力。」中華職棒會長蔡其昌隨後也祝賀周玲妏當選中華棒協新任理事長，蔡其昌說，「恭喜周玲妏女士當選中華民國棒球協會理事長，也感謝辜仲諒理事長多年來對台灣棒球發展的投入與奉獻。」蔡其昌進一步表示，「期待周理事長能帶領新的團隊，在辜理事長既有成果與基礎上持續精進，