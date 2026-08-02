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人工輔助遙控 尚無法全自主運作

學者持懷疑態度：難以達到實用標準

示範影片遭質疑 專家指可能有背後隱情

打掃阿姨工作要被搶走了？舊金山一家機器人新創公司Tau Robotics 執行長科赫（Alex Koch）透露，該公司已開始提供人形機器人（Humanoid Robots）的到府清潔服務，一小時的價碼曝光。不過，對於家事機器人的發展性，專家點出目前仍有一項致命缺點。根據美國廣播公司報導，Tau Robotics 執行長兼共同創辦人科赫表示，目前針對舊金山的特定申請者，提供每小時 30 美元的人形機器人清潔服務。科赫指出，該服務的其中一個目的是希望擴大居家清潔服務的普及率。「我想我們許多的初期客戶，過去都沒有請過真人家事清潔工，或是頻率沒那麼高。因此這主要能把整體市場做大」。科赫坦承，以目前的人工智慧（AI）技術，尚無法完全讓人形機器人自主運作。相反地，現階段是由工作人員在中央控制基地進行遠端操作，並輔以 AI 協助完成任務。Tau Robotics 提供的影片顯示了人形機器人執行清潔任務的過程。其中一段經過加速處理的影片，記錄了機器人在執行清潔工作前，從一台廂型車下車的畫面。然而，並非所有人都能接受這項新科技已具備大規模應用的條件。擁有 40 年領域經驗的加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）工程學教授高德伯格（Ken Goldberg），就對人形機器人在居家清潔上的能力表示懷疑。「我真的認為現在言之過早」，高德伯格表示：「如果這些機器人真能做到接近實用的居家清潔效果，我會非常吃驚。直到今天，光是從地上撿起物品對機器人來說都還是一大挑戰。更別說是掃地、擦拭檯面以及清理物品下方等區域，這些動作極其困難。」面對質疑，科赫承認技術仍有局限性，但他強調機器人已經能夠處理部分基礎家務。「像吸塵這類的清潔，目前效果已經相當不錯；還有基礎的擦拭廚房檯面，也是完全可行的」。高德伯格同時也對該公司發布的預錄示範影片提出質疑。「你不知道影片是否有經過加速處理、不知道幕後是否有工作人員在控制，也不知道他們是不是精心佈置好了特定環境，才讓機器人成功運作了那一次」儘管技術現狀仍面臨種種質疑，但人形機器人所展現的潛力與挑戰依然清晰。這項技術的終極目標，是打造出能以低成本清理全家環境的人形機器人，進一步讓居家清潔服務普及化。