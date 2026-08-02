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▲葉軒佑在上海強烈側風與逆風中奪冠，也帶領年輕學弟與當地青訓選手交流。（圖／96聯賽提供）

▲台灣96自行車協會理事長楊倩玉表示，未來將持續串聯青少年培育、菁英發展與全民參與，並結合運動旅遊，替台灣選手及車友開拓更多通往國際舞台的道路。（圖／96聯賽提供）

台灣指標性自由車賽事「96聯賽」今年首度將海外交流站納入年度版圖，前進上海崇明島舉行個人計時賽與公路繞圈賽。台灣U23好手謝昊軒在個人計時賽奪冠、葉軒佑獲得亞軍；兩人隨後於公路繞圈賽互換名次，由葉軒佑率先衝線，為96聯賽首次海外交流站包辦兩項冠軍。曾獲2024年96聯賽年度新人王，並代表中華隊參加2026國際自由車環台公路大賽的葉軒佑，是本次台灣陣容中海外經驗較豐富的選手。他在個人計時賽拿下亞軍，隨後於公路繞圈賽奪冠，展現台灣U23車手的競爭力。葉軒佑表示，此行不只要爭取成績，也肩負帶領學弟的責任。比賽期間，他會提醒來自新竹、桃園等地的年輕選手，如何因應不同戰況，也透過與上海選手及青訓隊伍交流，了解不同的戰術思維。上海崇明賽道雖以平路為主，強烈且多變的側風、逆風卻大幅提高難度。葉軒佑形容，整段路程幾乎都像在迎著逆風或側風前進，與台灣常見的賽道條件不同，對判斷、體能分配及集團位置都是難得磨練。談到未來規劃，葉軒佑將再次入選國際自由車環台公路大賽視為短期目標，亞運與奧運則是長期方向，旅外加入職業車隊也在生涯藍圖之中。他認為，選手必須透過國際大賽拓展視野、提升能力，只要實力達到標準，就應該勇敢嘗試，持續累積成績並尋找前往海外發展的機會。新北市自由車隊好手謝昊軒在個人計時賽拿下冠軍，公路繞圈賽則獲得亞軍。他表示，上海站採完整封路，路面平整，也沒有一般車輛或觀眾突然進入，讓選手能在安全環境中全力競速，整體強度足以比擬台灣菁英級賽事。謝昊軒也參訪上海自行車館，了解當地選手培訓環境。他認為，從場館設備到人才養成都已形成完整體系，單一地區配置的資源規模，就接近台灣國家運動訓練中心，讓他看見不同制度培育運動員的方式。已是第三度參加96聯賽的謝昊軒表示，賽事涵蓋繞圈、丘陵、高山爬坡及公路賽，能讓不同專長的選手獲得舞台，也透過多元賽制落實「以賽代訓」。這趟上海行讓他更清楚自身不足，回台後也有更明確的訓練方向。台灣96自行車協會主辦的96聯賽邁入第6年，至今已在台舉辦超過30場賽事，累積逾萬人次參與，並以「分組分齡、以賽代訓」為核心，建構U15、U17至U23的培育體系。2026年首度設立上海崇明站，期間也安排選手參訪亞洲唯一的UCI世界自行車訓練分中心。接下來96聯賽將於11月前進日本，銜接「UCI環沖繩自行車賽」，帶領台灣M30、M40俱樂部選手參與國際賽事與移地訓練。台灣96自行車協會理事長楊倩玉表示，未來將持續串聯青少年培育、菁英發展與全民參與，並結合運動旅遊，替台灣選手及車友開拓更多通往國際舞台的道路。