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▲川口春奈（左圖）、板倉滉宣布結婚並懷孕。（圖／川口春奈、Kou Itakura IG）

31歲日本廣告女王川口春奈今（2）日和小2歲日本旅外足球國腳板倉滉發布聯合聲明，透露兩人已經登記結婚並即將迎來第一胎，今年29歲的板倉滉在本屆的世界盃，因為原本的日本隊長受傷而臨時接下隊長一職，帶領國家隊踢出佳績，此外，他的身價也很驚人，約為1000萬歐元，折合新台幣超過3億元。板倉滉擁有186公分高䠷身形、卓越的頭球能力及優秀的後場組織傳球技術，目前效力於荷甲傳統豪門阿賈克斯，2026年美加墨世界盃前夕，由於日本國家隊隊長遠藤航因傷退陣，總教練森保一宣布由後衛板倉滉接任日本隊的新任隊長，而日本最終奮戰到第21名，寫下亞洲球隊在該屆的最佳成績。據權威足球網站Transfermarkt（德轉）的最新數據，板倉滉的市場身價約為800萬元至1000萬歐元（約2.9億元至3.7億元新台幣），此外，他在去年8月從德甲慕遜加柏轉會至阿賈克斯時，轉會費總價達1250萬歐元（4.6億元新台幣）。今天下午，川口春奈與板倉滉共同發表聲明寫道：「致一直支持我們的各位，這次我們想向大家報告，我們板倉滉與川口春奈已經結婚了！另外，我們也迎來了屬於兩人的寶寶。」夫妻倆接著表示，希望孩子能平安健康來到這個世界，在期待新生命誕生的同時，他們也會珍惜每一天、平靜生活，「未來將互相扶持，一起建立一個充滿笑容、幸福洋溢的家庭，也請大家今後繼續多多指教。」