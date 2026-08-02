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我坦然接受，也虛心檢討。選舉有勝負，但對台灣棒球的責任沒有輸贏；尊重制度、尊重結果，是每一位棒球人都應共同珍惜的價值。

若台灣棒球需要我，我一定義不容辭；若台灣棒球能夠因此更好，就是我最大的欣慰。

中華民國棒球協會今（2）日完成第14屆理監事改選，中國信託育樂公司副總周玲妏成為棒協新任理事長，也是首位女性理事長。前經濟部長郭智輝雖然選前積極拜票，但仍無緣理事長寶座，他也在個人社群發表敗選的心得，坦言是個人努力不足，坦然接受並虛心檢討。郭智輝說，祝福新任理事長帶領國家隊再創佳績，並強調，若台灣棒球還需要他，一定會義不容辭，「勝負屬於今天，棒球屬於未來；職務可以有不同，初心始終不變。」棒協今日舉行理監事改選，「大黑馬」周玲妏在第1階段以251票拔得頭籌，並在最後1階段取得29票，以全票之姿成為棒協新任「掌舵主」。前經濟部長郭智輝則是第1階段以76票「吊車尾」驚險壓線保住理事席次，最後無緣當選理事長。郭智輝選後在個人社群上分享敗選的心得，「中華棒球協會改選已圓滿完成。首先，我誠摯恭賀新任理事長及所有當選的理、監事，也衷心感謝每一位在這段期間給予我支持、鼓勵、提醒與建議的朋友。無論結果如何，這份情誼，我都將永遠銘記。」郭智輝說，這次未能獲得足夠支持競逐理事長，是個人努力仍有不足，「」郭智輝指出，參與這次改選，最大的收穫，不是多了多少支持，而是讓更多人開始關注運動科學、球員養成、國家隊常態化與現代治理的重要性，「我深信，只要方向正確，即使今天沒有完成，也終將成為台灣棒球持續進步的一部分。」郭智輝強調，「棒球是一代又一代人的接力，而不是任何一個人的舞台。未來，只要對台灣棒球有益，我都願意持續投入，支持基層、協助教練、陪伴球員，結合企業資源與專業能力，為台灣棒球盡一份心力。」郭智輝特別感謝支持他的朋友，「你們給我的，不只是選票，而是信任；這份信任，不會因一次選舉而改變，反而會成為我繼續前行的力量。」最後，郭智輝衷心祝福新一屆棒協會務順利、團結合作，帶領國家隊再創佳績，「勝負屬於今天，棒球屬於未來；職務可以有不同，初心始終不變。讓我們一起，為下一個世代的台灣棒球，繼續努力。謝謝大家。」