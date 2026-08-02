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在人工智慧（AI）狂潮的推動下，台灣迎來了強勁的經濟榮景。台股市值一路躍升為全球第五大股市。然而，國際政治學者與智庫專家提醒，若台灣這波經濟大爆發持續，美國總統川普可能將再度盯上台灣。根據半島電視台報導，台灣這股強勁的經濟上升氣勢，主要得益於美國對 AI 及其他科技出口產品的殷切需求。去年，美國從台灣進口了價值 2,010 億美元的商品，幾乎是 2024 年（1,160 億美元）的兩倍。今年 5 月，台灣更超越中國，成為僅次於墨西哥與加拿大的美國第三大進口來源地。台灣蓬勃發展的出口市場，推動2025 年的國內生產毛額（GDP）成長率達到 8.63%。這股如火箭般升空的成長軌跡延續到了今年第一季，GDP 大幅成長了 13.69%。今年截至 6 月的第二季經濟成長率達到12.92%。大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心非駐點高級研究員羅伯茲（Dexter Tiff Roberts）表示：「GDP 的成長簡直是勢如破竹」；羅伯茨預期這種趨勢將是「長期的」，因為台灣生產了全球用於驅動頂尖 AI 模型約 90% 的先進晶片。他補充道：「這種需求不會消失。我們知道全世界，包括美國，都非常需要它。」彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員查鮑恩（Chad Bown）指出，「人工智慧發展解釋了台灣日益提升的重要性」然而，評論示警，雖然台灣市場目前依然強勁，但動盪的國際關係以及人口結構隱憂等因素，可能會使這座島嶼的長期前景變得複雜。艾伯塔大學（University of Alberta）中國研究所學術顧問哈斯瑪特（Reza Hasmath）表示，「就目前而言，這似乎是一個雙贏局面。但台灣只是在延後面對一個無法持續的現實」。為了確保美國能取得台灣頂尖的半導體技術，川普政府簽署了一項協議，根據該協議，台灣將在美國投資 5,000 億美元。預計其中一半金額將以台灣半導體與科技公司的直接投資形式呈現，包括發展美國本土的科技製造業。其餘部分則主要由信用擔保組成，用於支持台灣在美國的追加投資。根據該協議，台灣企業將獲准進口相當於其美國工廠產能 2.5 倍的產品，且無須擔心被徵收高額關稅。在隨後的一項貿易協議中，台灣同意降低對 99% 美國出口商品的關稅。哈斯瑪特警告，台灣對美國擁有龐大的貿易逆差，目前已接近 2,000 億美元且仍在持續增加中。這可能會引發反彈。哈斯瑪特警告：「這是一種不對等的關係，長期來看對台灣不利。」他補充道，川普不會長期忍受如此巨額的貿易順差。哈斯瑪特認為川普很可能會尋求與台灣方面重新談判協議。同時，大西洋理事會的羅伯茲也警告，川普喜怒無常的性格帶來了不確定性。