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▲蕭美琴實地參觀包裝廠冷鏈及檢疫設備，肯定屏東推動農業國際化與外銷供應鏈升級成果。（圖／屏東縣府提供）

副總統蕭美琴今（2）日在屏東縣長周春米陪同下，視察位於潮州鎮的「屏東縣農業國際化標準包裝加工廠」，了解集貨、蒸熱檢疫、分級包裝及冷鏈物流等一條龍作業流程。周春米表示，包裝廠將成為屏東農產品外銷的重要樞紐，提升果品品質與國際競爭力，協助農民拓展全球市場。屏東是全台重要熱帶水果產區，鳳梨種植面積約3,476公頃，居全台第一；芒果種植面積約4,178公頃，位居全台第二，外銷潛力雄厚。過去因缺乏在地蒸熱檢疫設施，農民須跨縣市處理，增加運輸成本與果品耗損，包裝廠啟用後可有效改善相關問題。縣府表示，潮州國際包裝廠歷經6年規劃建置，預計明（116）年2月點交營運，由台灣屏東農業國際運銷股份有限公司負責管理。未來將整合採後處理、檢疫、包裝及冷鏈物流，可支援全縣約五成外銷量，預估每年創造約6億元外銷產值。農業處指出，包裝廠導入芒果蒸熱檢疫、鳳梨冷鏈及自動化洗選設備，並持續推動GLOBAL G.A.P.等國際驗證，串聯農會、合作社及外銷業者，打造完整供應鏈，讓屏東優質農產品穩健布局國際市場。