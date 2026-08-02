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▲施南生追思會上，劉德華、張柏芝等人送上花籃弔唁。（圖／電影工作室提供）

▲施南生追思會上，前夫徐克（左圖）、好友林青霞（右圖）都依序上台致詞。（圖／電影工作室提供）

香港傳奇製片人施南生於7月13日病逝，享壽75歲，今（2）日上午家屬在香港君悅酒店舉辦「南生安歌ENCORE NANSUN」追思會，不少香港大牌明星都親自前往弔唁，如林青霞、周潤發、梁朝偉、劉嘉玲等，台灣藝人則有蔡康永、桂綸鎂等人。今天一早，施南生的前夫、大導演徐克現身追思會現場打點，後續許多兩岸三地的一線明星也先後抵達會場，如施南生的老友林青霞、周潤發夫婦、甄子丹夫婦、梁朝偉和劉嘉玲夫妻、譚詠麟、張艾嘉、曾志偉、爾冬陞、鍾鎮濤夫婦、林子祥與葉蒨文夫妻、楊采妮，周迅、馮小剛、李冰冰、張靜初、賈樟柯，還有坐電動輪椅現身的洪金寶、蔡康永、桂綸鎂、林懷民等人。追思會總共約500名親友及合作夥伴從世界各地趕來，與施南生告別，會場以花卉裝飾簡單素雅，在11名友人發言中，眾人共同回顧施南生精彩的一生，以及她在影壇留下的貢獻，此外，徐克親自剪輯、製作一段生活紀錄短片，內容涵蓋與施南生數十年相伴的點滴與前妻的生活片段，在閉門儀式中播放供親友緬懷。除了追思影片，徐克還為施南生創作悼念歌曲，並與伍佰、羅大佑等音樂人為她譜寫的曲目一同收錄於電子紀念冊中，以最真摯的行動追念前妻。施南生在香港影壇具有舉足輕重的地位，她與前夫徐克過去被譽為「影壇神鵰俠侶」，兩人還於2025年獲頒第43屆香港電影金像獎「終身成就獎」，據港媒報導，施南生住院期間，眾多演藝圈摯友如張艾嘉、林青霞等曾經先後前往醫院探望陪伴。施南生是華語影壇最具影響力的資深製片人與媒體人，在香港新浪潮時期，她與導演前夫徐克創立「電影工作室」打造了《英雄本色》、《黃飛鴻》等經典名作，身為「新藝城七怪」之一，施南生掌控龐大的行政協調與全球發行，對推動華語電影走向國際化，貢獻卓著。