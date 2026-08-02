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台北市8/13城鎮韌性演習！北捷轄下3場域停運、車站只進不出

▲台北市2026城鎮韌性(防空)演習將在8月13日（星期四）14時30分至15時舉行，北捷也公布了演習期間注意事項。（圖／台北捷運）

還有行動網路降速！不配合規定最重罰15萬

▲由於演習納入行動網路降速演練，如因行動網路降速造成QR乘車碼、手機QR單程票無法使用，請改用儲值卡、信用卡或購買單程票。（圖／台北捷運）

台北市將於 8 月 13 日下午2時30分至3時舉行「2026 城鎮韌性演習」。台北捷運公司特別提醒民眾，8月13日當天配合演習政策，下午2點半開始捷運列車正常運行，但車站只進不出。貓空纜車、兒童新樂園及台北小巨蛋等三大場域將實施暫停服務及交通管制措施。此外，演習期間行動數據網路亦將採取限流降速措施。若民眾不願配合演習相關指示，最高恐面臨15萬元罰鍰。北捷表示，台北市2026城鎮韌性(防空)演習將在8月13日（星期四）14時30分至15時舉行，為了配合演習期間，屆時台北捷運列車及車站均正常運行，但到站旅客請配合車站人員引導至大廳層或月臺層避難，完整營運變化如下：捷運列車正常運行，但車站只進不出。演習期間抵達車站的旅客，請配合站務人員引導，至大廳層或月台層原地避難。演習期間暫停營業。實施管制，車輛「只進不出」，請車主遵循現場人員引導避難。此外，貓空纜車、臺北小巨蛋以及兒童新樂園等三場域，也在8月13日當天下午配合停運，貓空纜車提前於 14:00 至 15:00 暫停旅客搭乘，小巨蛋、兒童新樂園則是14:30 至 15:00 暫停營運，屆時要請民眾請配合工作人員引導避難。此外，演習期間台北市部分區域的行動數據網路將進行限流降速測試。由於演習納入行動網路降速演練，北捷也表示，如因行動網路降速造成QR乘車碼、手機QR單程票無法使用，請改用儲值卡、信用卡或購買單程票。台北捷運公司也呼籲，民眾於演習期間行經相關區域或場館時，請務必配合現場工作人員引導與管制規定。若拒絕配合演習相關規範，將可依法處以最高新台幣 15 萬元罰鍰。