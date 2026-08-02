我是廣告 請繼續往下閱讀

效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊的台灣旅日好手林安可，今（2）日持續先發交手歐力士猛牛隊，此役再度演出單場雙安的表現，將個人連續安打場次推進至3場，打擊率上升至2成35。林安可在明星賽後打擊狀態火燙，3站累積10打數敲出5支安打、2打點，另外有3次保送、2次三振，打擊率高達5成。林安可在明星賽後已連續2戰敲安，此役續扛先發第3棒、指定打擊，首打席鎖定從歐力士隊先發投手高島泰都投出的第1球，敲出右外野安打，擊球初速177.2公里，將個人連續安打場次推進至3場，不過下一棒的奈文敲出雙殺打，西武隊無功而返。3局下第2打席，林安可遭高島外角變速球三振。5局下第3打席，林安可面對二、三壘有人的局面，敲出二壘滾地球，雖然出局，但也進帳1分打點，助西武隊取得3：1領先。8局下第4打席，林安可面對宮國凌空，敲出中外野安打，擊球初速178.5公里，隨後便退場休息。終場西武隊以5：1擊退歐力士隊，取得2連勝。林安可此役4打數敲出2安打、1分打點，另外吞下1次三振，打擊率上升至2成35。林安可在明星賽後打擊狀態火燙，3站累積10打數敲出5支安打、2打點，另外有3次保送、2次三振，打擊率高達5成。