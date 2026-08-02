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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署參與第56屆全國技能競賽，競技選手成果豐碩，選手林子真(右2)獲銲接職類金牌之殊榮。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署參與第56屆全國技能競賽，在工業4.0職類，選手張恆睿(右1)、王程右(右2)雙獲金牌之殊榮，選手吳丞硯(左1)、施友荃(左2)雙獲銀牌之殊榮。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署參與第56屆全國技能競賽，在配管與暖氣職類，競技選手李松諺(右2)獲金牌之殊榮、選手侯思齊(左1)獲銀牌之殊榮。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署參加在台北南港展覽館第56屆全國技能競賽，今(2)日傳出捷報，所培訓的選手，在此次競賽中斬獲5金3銀2銅等共28面獎牌之佳績，交出亮眼成績，不僅彰顯選手的卓越實力，更充分展現長期努力耕耘所累積的成果。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，第56屆全國技能競賽在台北市南港展覽館舉行，今年有青年組共55個職類、青少年組13個職類，有逾千名選手同場競技，而高屏澎東分署今年共培訓16項職類、60位選手參賽，選手們賽前均持續投入密集訓練，以最佳狀態備戰，全力迎接即將到來的全國技能競賽。郭耿華說，此次全國技能競賽，高屏澎東分署培訓的選手，獲得5金3銀2銅等共28面獎牌之佳績，在配管與暖氣職類，分別由李松諺及侯思齊選手摘下金牌及銀牌，選手們興奮說，這份榮耀除了來自自身努力，更要感謝訓練師一路以來的耐心指導與鼓勵，讓他們能夠勇於挑戰，在競賽舞台上發揮最佳實力。在銲接職類方面，培訓選手林子真獲得銲接職類金牌，展現堅持不懈、精益求精的學習成果，而工業4.0職類方面，由王程右、張恆睿勇奪金牌，吳丞硯、施友荃榮獲銀牌，至於電氣裝配職類方面，邱宥鈞也以穩定精湛的表現突破重圍，勇奪金牌。郭耿華指出，勞動力發展署高屏澎東分署選手在各職類接連締造佳績，不僅展現扎實的專業技能與臨場實力，更彰顯該分署長期深耕技能培育，推動跨域技術訓練的豐碩成果，再次證明其培訓策略與訓練品質深獲肯定。郭耿華並指出，高屏澎東分署也將持續秉持「向下紮根、向上發展」的理念，整合專業培訓資源與實作經驗，提供完善的技術培訓、專業指導及多元實踐機會，以協助青年扎根技能、精進專業，培育更多優秀技術人才，持續為國家產業發展及技術創新注入新動能。