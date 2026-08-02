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▲立法委員李柏毅、邱議瑩、高雄市議長康裕成率黨籍市議員，以及市議員參選人，展現基層組織全面啟動、團結拚勝選的氣勢。（圖／高雄市長參選人、立委賴瑞隆提供）

▲ 賴瑞隆強調，「護農漁、顧收益」，打造高雄農漁產業邁向下一個黃金十年。（圖／高雄市長參選人、立委賴瑞隆提供）

高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（2）日成立「農漁水利後援會」，包括44個農漁團體組成後援會力挺賴瑞隆，現場數千名農漁水利界夥伴站出來力挺賴瑞隆，支持賴瑞隆接棒市政的力量。賴瑞隆強調，將把支持化為責任，運用長期累積的市府及國會經驗，提升產業競爭力，保障第一線工作者的安全與收益，與大家並肩打拚，開創高雄下一個黃金時代。今天的「農漁水利後援會」成立大會包括前農委會主委曹啟鴻、前農業部部長陳吉仲、農業部政務次長黃昭欽，都到場相挺。由高雄市農會理事長楊榮南擔任農業後援總會總會長帶領27個農會、小港區漁會理事長楊景富擔任漁業後援總會總會長帶領7個漁會，加上水利、果菜市場、型農、青農等各界代表，共44個後援會組成農漁水利後援總會。同時立法委員李柏毅、邱議瑩、高雄市議長康裕成率黨籍市議員，以及市議員參選人，展現基層組織全面啟動、團結拚勝選的氣勢。曾任海洋局長的賴瑞隆說，過去擔任過海洋局長，瞭解高雄遠洋及養殖漁業發展的重要性，所以擔任立委後，便積極爭取農漁業權益，他與市府團隊及高雄立委攜手向中央爭取81億元，推動前鎮漁港半世紀以來規模最大、最完整的改造，強化高雄作為國際遠洋漁業重鎮的競爭力。賴瑞隆強調，農為國本，展望未來賴瑞隆提出三大承諾。首先是，「強農業」，擴大冷鏈、智慧感測及AI應用，推動耐候生產與精準灌溉，深化「高雄首選」品牌並拓展國際通路；其次是，「興漁業」，推動智慧養殖、漁船與魚塭設備升級，升級漁港能量及國際行銷，並完善海上醫療與作業安全；第三「韌水利」，攜手中央提升農田灌溉、養殖區供排水、區域排水及抗旱設施，強化面對極端氣候的調適能力。前農委會主委曹啟鴻表示，雖然自己是屏東人，但人生許多重要階段都與高雄緊密相連，相當關心高雄的發展，更希望成為「最優雅的高雄人」。曹啟鴻也特別致贈象徵吉祥興旺的「金鑽鳳梨」，祝福賴瑞隆帶領高雄「越來越旺」，延續高雄進步，開創更美好的未來。立法委員邱議瑩讚許賴瑞隆個性敦厚、做事穩健，是值得信賴的市長人選，請大家共同支持，未來會和他繼續作為高雄農漁民最堅強的靠山，一起讓高雄優質農漁產持續發光發熱、推向國際，讓世界看見高雄的好、看見高雄的未來。高雄市議長康裕成表示，「市長要過關，議會要過半。」，賴瑞隆接棒高雄市政關鍵第四棒，所有議員們也將成為最堅強的後盾，除了全力支持市政推動，更會善盡監督職責，共同打造讓市民感到光榮的高雄。