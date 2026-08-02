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▲粉絲舞台狂丟內在美（圖／截自supreme007）

▲KKBOX 風雲榜演唱會，周湯豪。（圖／記者林柏年攝）

在Drake「It's All A Blur」巡演期間,逐漸形成一個相當特別的傳統——許多粉絲會把胸罩丟上舞台,藉此表達對他的支持與喜愛。令人意外的是,這些胸罩並沒有被丟棄,Drake團隊將巡演期間粉絲丟上台的胸罩全部收集保存,並放進一個大型收納箱中。Drake日前在Instagram分享了這份特殊「收藏」,只見數百件各種顏色、款式、尺寸的胸罩整齊擺放在地板上,畫面宛如一間內衣專賣店,他還在貼文中寫下饒富玩味的文字,立刻在網路上掀起熱議。饒舌歌手Jeleel看了留言吐槽「這哥根本開了一間胸罩圖書館」,音樂人BNYX則笑說要為負責排列這些內衣的工作人員祈禱,「他們還是照尺寸分類的」。其實,這項傳統早在巡演7月場次就已埋下伏筆。Drake當時曾在演唱會上開玩笑表示,如果當天沒有粉絲朝台上丟胸罩,他反而會覺得有點失望,「這是這次巡演第一場沒有胸罩的表演,我真的很失望……如果你有胸罩,讓我知道我還是很有魅力的」。沒想到這句玩笑話,後來竟逐漸演變成巡演中的固定傳統,甚至還有粉絲笑稱巡演名稱該從「It's All A Blur」改成「It's All A Bra」。無獨有偶,這股「內衣攻勢」其實在台灣也早已上演,主角正是歌手周湯豪。他自2022年首度攻蛋舉辦「REALIVE」演唱會以來,幾乎每一場都會收到女粉絲熱情拋出的胸罩與內褲,場面同樣壯觀。周湯豪曾在台北小巨蛋、高雄巨蛋開唱時,雙雙遭遇「內衣雨」洗禮,他甚至在社群平台曬出返回飯店後,床上鋪滿螢光綠、桃紅色、豹紋等各色胸罩的照片,自嘲成為「內衣富翁」,藝人黃子佼還留言虧他「帶回去怎麼處理」,引發網友熱議。今(2024)年11月周湯豪相隔2年再度開唱,同樣的戲碼再度上演。他在台上感性告白時,手上正好拿著粉絲丟上台的胸罩,忍不住爆粗口笑說:「X!手上拿奶罩,然後講這個。」讓全場笑翻,也讓「周湯豪＝胸罩磁鐵」的形象更加深植人心。從Drake到周湯豪,「朝偶像丟胸罩」似乎已成為跨越文化的另類演唱會文化。西方有Drake將收集來的胸罩堆滿整個地板,東方則有周湯豪連續多場開唱都被「內衣海」淹沒,兩人不約而同都成為粉絲熱情的最佳見證,也讓這項特殊的舉動在網路上持續掀起話題與討論。