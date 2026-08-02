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統一獅今（2）日主場2：0擊敗樂天桃猿，43歲老將陳鏞基扮演關鍵角色，於八局下滿壘局面敲出2分打點安打，有趣的是，該打席統一獅應援團長York在幫陳鏞基應援時，一度喊到破音，還引起陳鏞基關注，停下手邊動作望向看台，賽後陳鏞基甚至笑說，「當時應援團長幫我加油喊到破音，當下讓我沒有那麼緊張。」讓獅迷都笑翻，直言York就是隱藏功臣。陳鏞基今年球季結束後即將高掛戰袍，但仍維持過往球星級身手，本場擔任先發第四棒出戰，首打席就敲出安打，八局下則在0：0滿壘、2出局情況下遇到樂天桃猿強投呂詠臻。看台上應援團長York帶動球迷幫陳鏞基應援，但一度喊到破音，不僅現場球迷笑出聲，連陳鏞基也停下手邊球棒望向看台，露出疑惑的神情，隨後整理好心情，於2好2壞情況下敲出致勝安打，幫助統一獅取勝。陳鏞基單場2安打、打進球隊全部分數，賽後本季首度站上英雄訪問台，當被問到該打席想法時，陳鏞基坦言當時有聽到York破音，開玩笑說「當時應援團長（York）在幫我加油時喊到破音，當下讓我沒有那麼緊張。」實際上，York近期在社群上透露自己喉嚨不適，仍堅持留在工作岡位上應援，球迷心疼表示，「天啊太敬業了聽說York這幾天喉嚨不好」、「保重身體阿（但我承認我有笑）」、「此刻基哥轉換心態 變成想著讓這個年輕人早點休息」、「以後有得分機會都得請york破音一下」