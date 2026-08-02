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賈伯斯在京都最愛的壽司店

賈伯斯狂點鮪魚大腹

賈伯斯如何找到這家店？全因專屬司機

已故蘋果共同創辦人賈伯斯生前是一名素食主義者，執行可吃魚肉的海鮮素，喜歡日本文化的他也是生魚片壽司愛好者。生前最愛的一家京都壽司店「すし岩」因此聲名遠播。日媒近期重現了賈伯斯在京都的最後晚餐場景，他來到這間摯愛的店家，且特別要求師傅為其製作一款特別的壽司。日本媒體Diamond Online摘錄前 NHK 記者佐伯健太郎所著《賈伯斯 1.0 的真相》，作者追尋賈伯斯生前的真實面貌，由於賈伯斯生前曾多次造訪京都，他首先造訪的是知名老店「壽司岩」（すし岩）。這家創立於 1960 年的壽司店，第二代店主大西俊也因為能說英語，吸引了許多外國 VIP 顧客造訪，連天后瑪丹娜（Madonna）都曾是座上賓，大西描述了賈伯斯到訪那一天的情景。那是 2010 年 7 月，就在賈伯斯離世前一年多，也是他人生最後一次京都之旅的最後一天。接近中午時，大西接到了一通電話，提到「待會有 3 位外籍賓客要過去」，走進店裡的是一家三口。賈伯斯坐在吧台最裡面的位置，身旁坐著女兒艾琳（Erin）與妻子蘿琳（Laurene）。由於當時他體型相當消瘦，大西第一時間並未認出他。當妻子與女兒點了套餐，賈伯斯則說「我喜歡壽司，其他東西就不用了」，當大西詢問「要為您握些什麼呢？」賈伯斯回答「你推薦這個季節最美味的食材給我就好。」由於關西以白肉魚聞名，大西首先遞上了比目魚，接著是軟絲與鮮蝦。賈伯斯一邊享用，一邊詢問大西：「京都沒有什麼隱藏版的私房好去處？」享受著輕鬆的交談。當時店裡正巧進貨了最高級的青森縣大間鮪魚。考慮到外國賓客大多喜歡鮪魚大腹（Toro），大西接著便遞上了這道食材。沒想到，賈伯斯才剛把鮪魚大腹放入口中，突然停止了交談。他露出一副「這是什麼美味？」的表情，看著壽司沉默了兩三分鐘。大西見狀問道：「怎麼了嗎？這是鮪魚，也是 fatty tuna（大腹）喔。」賈伯斯這才開口問：「接下來你打算握什麼？」當大西回答：「我現在正在想」時，賈伯斯直接點餐：「那我接下來只要鮪魚大腹就好。直到我喊停為止，請一直幫我握鮪魚大腹」；大西陸續為他握了整整 6 貫鮪魚大腹，直到賈伯斯說出：「好了，我吃這樣就可以了。」這期間賈伯斯一個人默默地吃著，甚至沒有向家人推薦「你們要不要也吃吃看」。他當時吃的，是特別富含油脂、沒有筋膜且極易入口的稀有部位「鮪魚下巴」。據大西表示，連續食用「下巴大腹」會讓滿口都是油脂。正因如此，賈伯斯的這種吃法給他留下了極其深刻的印象。「會因為途中吃到喜歡的食材，就要求接下來全部換成鮪魚大腹的客人，幾乎從沒遇到過。大間鮪魚的油脂非常豐富、口感偏重，但他每握好一貫就迅速一口吃下，讓我驚訝地想：他到底是有多喜歡啊。」用餐結束後，賈伯斯主動要求「請給我一張名片」，大西遞上名片並客氣地說「歡迎下次再來」，這時賈伯斯卻說出了一段令人震驚的話：「其實，我可能再也無法來京都了。我得了很重的大病，身體狀況不太好。所以這一次，或許是我最後一次的京都之旅了」；正如這句話所言，這確實成了賈伯斯最後一次的京都之行。至於賈伯斯是如何找到這家店？店長大西透露，當時幫賈伯斯訂位的是一位叫大島浩的司機，這名大島先生是一名說著關西腔的男子。他也是深受賈伯斯信任的專屬司機，說著一口流利英語，李察吉爾（Richard Gere）、基努李維（Keanu Reeves）、李奧納多・狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）；矽谷巨頭則有甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）、臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等都是他的乘客。大島先生曾陪同賈伯斯進行過 4 次京都之旅，賈伯斯非常喜愛京都的古老街景。其中之一便是「上七軒」，大島先生曾陪他去過好幾次。上七軒是京都五花街中歷史最悠久的，石板路兩旁排列著傳統建築，能讓人盡情感受京都獨特的優雅與寧靜。讓大島先生感到意外的是，賈伯斯從不帶隨身保鑣。因為按照常理，美國大企業的巨頭出訪往往會隨行數名保鑣。同時，與家人在一起時，賈伯斯幾乎從不談論公事。在第二次擔任賈伯斯的導覽時，大島先生好奇問起賈伯斯身上穿的那件三宅一生（Issey Miyake）黑色高領衫：「你整年都穿一模一樣的黑色高領嗎？」賈伯斯回答：「對啊。」大島先生再問：「那你大概有幾件啊？」一旁的妻子蘿琳帶著微笑回答：「百件以上喔！」大島先生進一步追問：「那件要多少錢？」蘿琳回答：「238 美元。」大島先生心想還真不便宜，便打趣道：「日本有便宜許多的選擇喔」；並向賈伯斯推薦了 UNIQLO。