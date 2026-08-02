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「今年是我第一次站在MVP，很開心看到那麼多人，接下來時間不多了......謝謝你們。」

中華職棒統一7-ELEVEn獅今（2）日靠著老將陳鏞基的致勝安打，以2：0險勝樂天桃猿，避免系列賽遭到橫掃。陳鏞基賽後奪下本季首次單場MVP，他在受訪時感性表示，「今年是我第一次站在MVP，很開心看到那麼多人，接下來時間不多了......謝謝你們。」隨後落下「男兒淚」。陳鏞基將在今年球季後高掛球鞋，8月11、12日將回到家鄉台東進行引退首部曲，9月19、20日則是回到亞太球場舉辦正式引退儀式。獅隊在系列賽前2戰都落敗，此役再次陷入苦戰，前7局與桃猿形成0：0平手僵局。8局下獅隊在兩出局後發動攻勢，邱智呈、張皓崴敲安，陳傑憲獲得敬遠，獅隊攻佔滿壘，此時輪到老將陳鏞基，跟呂詠臻纏鬥6球後，陳鏞基敲出中外野致勝安打，一棒替獅隊打回2分，最終獅隊就以2：0險勝桃猿，避免系列賽遭到橫掃。陳鏞基賽後獲選單場MVP，被關鍵打席致勝安打的想法，「那個時候，其實有一個很重要關鍵，（應援團長）幫我加油喊到破音，讓我沒有那麼緊張。」這句話講完，逗得現場獅迷哈哈大笑。陳鏞基坦言，最近球隊得點圈打擊狀況不是很好，「我們賽前有開會，當下輪到我，希望以學長身分以身作則，打給他們看，學長做得到，你們一定可以做得到。」陳鏞基接下來感性表示，這句話講完，陳鏞基落下「男兒淚」。在擦拭完眼淚後，陳鏞基說，「很開心（拿MVP），希望接下來可以多拿幾次MVP，再站這邊跟大家見面。」現年43歲的陳鏞基，本季結束後將高掛球鞋，球團將在8月前往陳鏞基家鄉台東擔任主場，並舉辦引退首部曲，9月19、20日則是回到亞太球場舉辦正式引退儀式。