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▲王老師指出，農曆7月為申月，金氣極旺，而「申酉」金氣相同，因此屬雞者在農曆7月人脈和業績有望強勢拓展。（圖／記者陳明安攝）

農曆7月要來了！3大生肖財運逆勢爆發

國曆 8 月 12 日晚間 11 點即將迎來「」，正式邁入充滿禁忌與敬畏的農曆七月。不過，隨著節氣與磁場的轉換，運勢也將迎來一波大洗牌！命理專家王老師在臉書粉專「王老師幫幫我」發文點名，有 3 個生肖在農曆七月不僅不會破財，財運反而會逆勢大爆發。快來看看自己有沒有上榜，把握機會荷包賺滿滿！王老師指出，農曆7月為申月，金氣極旺，而「申酉」金氣相同，因此屬雞者在農曆7月人脈和業績有望強勢拓展，特別是業務、靠人際互動賺錢的行業別，偏財運跟業績同步提升。王老師表示，申子辰三合局之一，屬龍者在工作上有機會遇到貴人相助，過去卡關的事情可能出現轉機，工作上的發展也更加順利，正財得以穩穩進帳。王老師指出，屬蛇者因「巳、申六合」，農曆7月能量最強，財運、事業運與貴人運全都有感提升，想接大單合作或發展副業都順風順水，可以主動出擊，別讓好運從身邊溜走。