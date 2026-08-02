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韓國傳奇女團KARA今（2）日擔任中華職棒味全龍「新光亞洲音樂祭」主題日賽後演唱嘉賓，吸引27689名球迷、歌迷湧入臺北大巨蛋，KARA誠意十足，帶來7首經典神曲，更以〈Mr.〉、〈Step〉作為壓軸，現場尖叫聲不間斷。曾參加《乘風2024》的Nicole更是在今晚大秀中文，還不忘宣傳8月22日將再度來台舉辦粉絲見面會「Hello Kamilia」。龍隊「新光亞洲音樂祭」主題日在今晚劃下句點，3天共吸引84233人入場觀賽。韓國傳奇女團KARA壓軸登場，以〈Lupin〉作為開場曲，緊接著演唱〈Jumping〉，前奏一響，全場球迷、歌迷立刻跟著大合唱，應援聲震撼全場。唱完前2首歌，5位成員輪流向現場粉絲打招呼，「你們開心嗎？一起開心玩吧！」曾參加《乘風2024》的Nicole更是大秀中文，「我們很開心今天透過音樂祭和大家見面，大家要玩得開心！」在演唱〈Honey〉前，Nicole用中文說，「接下來要帶來好聽的歌，聽說在這裡很紅，你知道嗎？」並帶動全場一起喊「Honey」，並邀請大家一起合唱，讓Nicole開心直呼，「唱得很好聽耶！謝謝！」在唱完〈Honey〉、〈Pretty Girl〉。許齡智回想起，去年曾來台參加跨年活動，「當時欣賞台北101的煙火時，就希望有機會再次回到台北，如今願望成真，能夠再次見到台灣粉絲真的非常開心。」隨後KARA帶來〈Rock U〉，5位成員走向舞台四周，近距離向球迷、歌迷近距離互動，場邊也出現陣陣尖叫聲。最後KARA接連演唱神曲〈Mr.〉與〈Step〉，引發全場大合唱，嗨翻大巨蛋。演唱會尾聲，KARA不忘提醒歌迷，8月22日下午6點將再度訪台，於台灣大學綜合體育館舉辦粉絲見面會「Hello Kamilia」。Nicole更挑戰一長串中文宣傳，「我們8月22號下午6點在國立台灣大學綜合體育館開粉絲見面會，大家都來吧！我們等你喔！」在KARA結束演出後，龍隊今年的「新光亞洲音樂祭」也畫下句點，3天共吸引84233人入場觀賽。