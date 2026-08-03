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洛杉磯道奇隊在交易大限前再度拋出震撼彈！根據美國媒體綜合報導，道奇隊已與底特律老虎隊達成重磅交易，成功網羅了備受矚目、有著「地表最強左投」稱號的兩屆賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）。然而，這筆交易不僅讓道奇陣容趨近「無敵」，更因為付出的籌碼太過簡單，在全聯盟引發一片哀嚎。錯失補強良機的紐約洋基隊，其在地媒體甚至悲觀地撰文感嘆：「賈吉（Aaron Judge）的巔峰世代已經被道奇終結了。」道奇隊目前的戰績（69勝）已是全聯盟最佳，並在國家聯盟西區遙遙領先，甚至正在挑戰世界大賽三連霸。在這樣的超級強權中，再加入一位正值當打之年（29歲）的賽揚獎王牌左投，無疑是如虎添翼。令人訝異的是，道奇在這筆交易中，僅送出了三名農場新秀：外野手霍普（Zyhir Hope，農場排名第5）、投手萊恩（River Ryan，排名第7）以及史密斯（Brady Smith，排名第17）。《今日美國（USA TODAY）》敏銳記者奈登格爾（Bob Nightengale）直言這是道奇球團的「大勝利」。他指出，史庫柏的合約將在季後到期，且他最心儀的下家就是道奇。「道奇不想與他成為對手，所以最好的辦法就是自己得到他。」奈登格爾更辛辣地表示：「現在才8月，但感覺已經像11月了。大家可以開始準備冠軍遊行路線了，道奇將會完成三連霸。他們有最多的錢、最棒的新秀、最好的天賦和最聰明的高層，想要誰就能得到誰。」其他球隊總管驚呼：「籌碼就這樣？」這筆交易的籌碼也在聯盟各隊高層間引發不小的震撼。《The Athletic》的道奇隨隊記者法比安・阿爾達亞（Fabian Ardaya）透露，他在交易曝光後收到多位其他球隊相關人士的訊息，內容多半是驚訝地問：「就只有這樣？」、「太震驚了」。儘管霍普在2A表現優異（打擊率 .293、23轟、87打點），但外界普遍認為，用這三名新秀換取聯盟頂級左投，對道奇來說代價似乎過於簡單。這筆交易對同樣急需補強先發輪值、試圖重返榮耀的紐約洋基隊來說，無疑是個沉重的打擊。紐約在地媒體《SNY》記者羅伯特・桑切斯（Robert Sanchez）報導指出，洋基在交易成立前一直「熱心地與老虎交涉」，但最終仍在豐富的道奇農場與球團魅力前敗下陣來，一如2023年冬天在爭奪山本由伸時的翻版。體育媒體《Yanks Go Yard》的專欄作家湯瑪斯・卡拉南特（Thomas Carannante）更是撰文痛批洋基總管現金人（Brian Cashman）。他無奈地寫道：「不用再擔心洋基能否在賈吉與柯爾（Gerrit Cole）的巔峰期奪冠了，因為遊戲已經結束了，道奇又一次終結了它。」卡拉南特認為，雖然洋基帳面上的先發輪值不差，但為了阻止道奇成為無敵霸主，洋基理應「盡一切力量」攔胡史庫柏。他悲觀地表示：「即使洋基補強了進攻端，甚至順利衝出美聯，面對道奇也顯得毫無勝算。等到了2028年，36歲的賈吉和37歲的柯爾，還能帶領球隊嗎？這就是洋基高層多年來在交易大限總是『半調子』的下場。」