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未來一週天氣概況！週二開始水氣漸增

▲中央氣象署今（2）日發布未來一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風對台灣影響出爐！關鍵時程一次看

▲氣象署表示，預計白海豚颱風將在 8 月 7 日週五通過琉球附近海面，並朝東海南部至台灣北部海面移動。圖為各國預測路徑。（圖／NCDR）

週末假期結束了！中央氣象署表示，明（3）日台灣受到太平洋高壓影響，各地將出現約 32 至 35 度的高溫，氣候型態相當炎熱，提醒民眾外出務必做好防曬工作。而目前還在遙遠太平洋上的白海豚颱風，稍早已減弱為中度颱風，預計在週五離台灣最近，這也將讓北部、中部從週五到週末的雨勢都有增加的趨勢。中央氣象署今（2）日晚間發布了未來一週的天氣預報，在氣溫與降雨部分，明（3）日受到太平洋高壓影響，全台晴朗穩定且高溫炎熱，各地高溫約落在 32 至 35 度之間，局部內陸溫度可能更高，午後南部地區及各地山區需留意局部短暫雷陣雨。週二開始，台灣氣候環境漸轉偏北風，水氣漸增，基隆北海岸及大台北山區將有零星短暫陣雨，午後南部、花東及中部山區則有局部雷陣雨。到了週三、週四，北部地區降雨略增，午後各地有局部雷陣雨，山區更有局部大雨發生的機率；週四清晨至上午中南部亦有零星雨勢，且週四（6 日）宜蘭容易出現焚風，局部高溫恐達 36 度。氣象署表示，預計白海豚颱風將在 8 月 7 日週五通過琉球附近海面，並朝東海南部至台灣北部海面移動。週末最靠近台灣期間，預測其強度仍可維持中度颱風至輕度颱風上限，7 級風暴風範圍約 300 公里左右。不過氣象署也強調，後期路徑不確定性仍大，對台灣的實際影響程度需視其接近的距離而定。週五，隨著颱風外圍雲系逐漸接近，北部雨勢將稍微增加並有局部短暫陣雨，中南部地區亦有零星短暫陣雨的機率；東半部則維持多雲到晴，午後山區有局部雷陣雨。氣象署特別提醒，週六、週日（8 日至 9 日）將是颱風最接近台灣的時刻，民眾需特別留意風雨影響。屆時北部地區、中部山區將有陣雨及局部大雨，尤其北部山區更有發生局部豪雨的機率。至於中南部、東北部地區及其他山區會有局部陣雨，花東地區則以多雲到晴為主，僅有零星陣雨。此外，週六花東地區容易出現焚風，局部高溫上看 36 度，提醒當地民眾特別注意防範。