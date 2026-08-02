我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Google AI FNV3系集路徑於2日晚間針對白海豚颱風的最新預測。（圖／smca.fun）

▲針對白海豚颱風未來路徑，歐洲AIFS於2日晚間的最新系集預報路徑。（圖／smca.fun）

▲歐洲模式系集路徑預測顯示，白海豚颱風將逼近浙江或福建沿岸。（圖／smca.fun）

白海豚颱風在今（2日）稍早雖減弱為中度颱風，暴風半徑仍然廣大，最新路徑預測又出現轉折，2大主流AI模式以及歐洲傳統數值模式又出現分歧，日本熊本縣地震災區也再度提高警覺。根據日本氣象廳2日晚間9時觀測資料顯示，白海豚颱風目前中心位置在北緯23.6度，東經150.9度，以每小時25公里速度向西移動，中心附近的最大風速比起前幾日稍稍減弱為每秒45公尺 (90kt)，預計接下來五天將依序穿越硫磺島以及北大東島附近海域，並在周五抵達沖繩本島附近。白海豚颱風最新路徑預測於今日下午和晚間又有變化，根據Google AI FNV3系集路徑預報的晚間最新資料顯示，白海豚颱風可能在穿越那霸後於東海出現轉折，但系集大多數路線仍呈現發散，路徑仍有較大變化空間。歐洲中期天氣預報中心研發的人工智慧氣象預報系統AIFS系集預報路徑也顯示，白海豚颱風有機會出現較大角度轉折，但仍有多條系集路徑以較為西行的路徑接近中國。另一方面，在歐洲（ECMWF）傳統物理模式於下午和晚間的預報則顯示，白海豚可能以高緯西行態勢趨向東海和中國浙江福建沿岸。由於白海豚颱風路徑仍有大幅變化或轉折可能性，上周才遭遇強烈地震的日本熊本縣提高警覺，日媒TBS旗下中國放送報導提到，預計白海豚颱風將於9日星期日仍不排除向北移動，穿過九州以西的東海。在受災嚴重的熊本縣地區，由於地質情況不穩定，因此有發生山崩的風險。台灣中央氣象署晚間則提到，第13號颱風「白海豚」今(8/2)下午減弱為中度颱風，但其環流仍寬廣且有維持的趨勢。未來持續朝西北至偏西方向移動，週四(8/6)前距離台灣仍遙遠；週五(8/7)起逐漸通過琉球附近海面，並朝東海南部至台灣北部海面移動，週末近台期間預測仍可維持中度颱風至輕度颱風上限，7級風暴風範圍300公里左右，惟後期路徑不確定性仍大，影響台灣程度需視其接近程度而定。