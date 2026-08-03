小孟老師分析今（3）日十二星座運勢，天秤座要管控好消費，射手座有機會從市調查賺報酬，牡羊座建議積極發掘機會，愛情方面，雙子座的幸福就在身邊，金牛座愛情正萌芽。
牡羊座：
工作：智商高情商佳
感情：珍愛每分每秒
財運：積極發掘機會
牡羊幸運色：淺棕色
貴人：牡羊
小人：天秤
金牛座：
工作：真誠對待客戶
感情：綻放愛情火花
財運：穩定財務狀況
金牛幸運色：淡粉色
貴人：雙魚
小人：金牛
雙子座：
工作：得到上級信任
感情：幸福總在身邊
財運：問卷小賺報酬
雙子幸運色：芥末色
貴人：水瓶
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：壓力重擔減少
感情：好好享受當下
財運：創業賺被動財
巨蟹幸運色：米色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
獅子座：
工作：減輕自身負擔
感情：心心相印愛意
財運：販售副業產品
獅子幸運色：銀光色
貴人：天蠍
小人：處女
處女座：
工作：成本控制得宜
感情：貼心細節温馨
財運：二手物品賺錢
處女幸運色：茄紫色
貴人：射手
小人：獅子
天秤座：
工作：願意互相配合
感情：花好月圓愛心
財運：精明消費管控
天秤幸運色：天空藍
貴人：天秤
小人：天蠍
天蠍座：
工作：平穩解決麻煩
感情：甜言蜜語真情
財運：販售手工藝品
天蠍幸運色：紅棕色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
射手座：
工作：付出得到回饋
感情：甜蜜溫馨回憶
財運：市調查賺報酬
射手幸運色：海洋藍
貴人：雙子
小人：水瓶
魔羯座：
工作：細心謹慎處理
感情：甜蜜幸福愛戀
財運：網路行銷傭金
魔羯幸運色：藍綠色
貴人：金牛
小人：射手
水瓶座：
工作：情緒控管得宜
感情：激情燃燒甜蜜
財運：手工藝品創業
水瓶幸運色：亮銀色
貴人：獅子
小人：雙子
雙魚座：
工作：領導能力提升
感情：經典浪漫永恆
財運：定期更新知識
雙魚幸運色：小麥色
貴人：處女
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：智商高情商佳
感情：珍愛每分每秒
財運：積極發掘機會
牡羊幸運色：淺棕色
貴人：牡羊
小人：天秤
金牛座：
工作：真誠對待客戶
感情：綻放愛情火花
財運：穩定財務狀況
金牛幸運色：淡粉色
貴人：雙魚
小人：金牛
雙子座：
工作：得到上級信任
感情：幸福總在身邊
財運：問卷小賺報酬
雙子幸運色：芥末色
貴人：水瓶
小人：牡羊
巨蟹座：
工作：壓力重擔減少
感情：好好享受當下
財運：創業賺被動財
巨蟹幸運色：米色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
獅子座：
工作：減輕自身負擔
感情：心心相印愛意
財運：販售副業產品
獅子幸運色：銀光色
貴人：天蠍
小人：處女
處女座：
工作：成本控制得宜
感情：貼心細節温馨
財運：二手物品賺錢
處女幸運色：茄紫色
貴人：射手
小人：獅子
天秤座：
工作：願意互相配合
感情：花好月圓愛心
財運：精明消費管控
天秤幸運色：天空藍
貴人：天秤
小人：天蠍
天蠍座：
工作：平穩解決麻煩
感情：甜言蜜語真情
財運：販售手工藝品
天蠍幸運色：紅棕色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
射手座：
工作：付出得到回饋
感情：甜蜜溫馨回憶
財運：市調查賺報酬
射手幸運色：海洋藍
貴人：雙子
小人：水瓶
魔羯座：
工作：細心謹慎處理
感情：甜蜜幸福愛戀
財運：網路行銷傭金
魔羯幸運色：藍綠色
貴人：金牛
小人：射手
水瓶座：
工作：情緒控管得宜
感情：激情燃燒甜蜜
財運：手工藝品創業
水瓶幸運色：亮銀色
貴人：獅子
小人：雙子
雙魚座：
工作：領導能力提升
感情：經典浪漫永恆
財運：定期更新知識
雙魚幸運色：小麥色
貴人：處女
小人：魔羯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。