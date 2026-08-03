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洛杉磯道奇隊在交易大限前以三名農場新秀為籌碼，閃電網羅底特律老虎隊的賽揚王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）。這筆令道奇戰力直逼「無敵」的重磅交易，立刻在全美棒球圈掀起軒然大波，不僅球迷怒轟「道奇毀了棒球」，同城死敵洛杉磯天使隊的專屬球評更在轉播比賽時當場崩潰，痛批：「為什麼會允許這種事發生？」根據美媒報導，在1日（當地時間）天使隊交手釀酒人隊的8局上，天使隊專屬轉播員韋恩·蘭達佐（Wayne Randazzo）在轉播台上得知了史庫柏轉戰道奇的震撼消息。震驚之餘，他一度在麥克風前語塞，隨後難掩激動情緒，直接把場上比賽拋在腦後，開始在轉播中大吐苦水。「為什麼釀酒人、勇士或是其他球隊，沒有人介入去阻止道奇隊的收購？怎麼會允許這種事情發生？」蘭達佐憤怒地表示。讓蘭達佐最無法接受的是道奇付出的代價過低。道奇在這筆交易中甚至沒有送出他們農場最頂級的新秀外野手德保拉（Josue De Paula）。蘭達佐怒氣沖沖地連珠炮開轟：「他們甚至連最好的潛力股都不用出！這怎麼可能發生？怎麼能允許這種事發生？我完全無法理解！手裡握有優質新秀的又不是只有道奇隊，百大新秀也不是只有他們才有啊！」美媒分析，由於外界普遍認為史庫柏在季後成為自由球員（FA）後，最終還是會選擇與道奇簽約，導致其他球隊不願白白浪費農場新秀去換取只能「租用半季」的球員，從而讓道奇輕鬆得手。看著同在洛杉磯的道奇隊建立起無法撼動的帝國，對比本季持續在美聯西區墊底掙扎的天使隊，這對負責轉播的天使隊主播來說，無疑是極其心酸且折磨的時刻。面對網路上排山倒海如「道奇正在破壞棒球」、「仗著財大氣粗為所欲為」的強烈抨擊，專門採訪道奇隊的MLB分析師兼記者哈里斯（Blake Harris）在個人X（前推特）上發文強烈反擊。哈里斯護航道：「道奇隊是用了『潛力新秀』才換到了這位堪稱球界最頂尖的投手。如果你腦子裡想的是『道奇因為有錢才能得到史庫柏』，那拜託你閉嘴！」哈里斯強調，這筆交易能成真，靠的不是砸錢，而是道奇高層長年來在農場養成與交易策略上累積的卓越成果。然而，這番言論卻反而是提油救火，引發更多球迷在哈里斯的貼文底下留言吐槽。大批網友不滿地回嗆：「該閉嘴的是你。正是因為道奇有錢，才能產生這種保留新秀的『餘裕』啊！」、「當你每一個守備位置都是花大錢買來的全明星球員時，球隊當然就不需要急著把農場新秀升上來用了啊！」