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隨著NBA訓練營僅剩不到八周，聯盟各隊的交易傳聞依然持續熱議。近期網路瘋傳波士頓塞爾提克有意向金州勇士隊提出報價搶奪當家球星柯瑞（Stephen Curry），對此美國體育媒體《Heavy》記者Sean Deveney特別撰文闢謠，指出這完全是媒體與內容搬運者斷章取義的誤傳。此外，美媒也同步盤點了今夏市場上最受關注的6位潛在被交易球星。日前有傳聞指出，塞爾提克籃球營運總裁布萊德·史蒂芬斯（Brad Stevens）已致電勇士隊管理層探詢柯瑞的交易報價。美媒澄清，這起傳聞源於知名塞爾提克隨隊記者卡拉利斯（Jon Karalis）在專欄中的「假設性思考」。卡拉利斯當時指出：「如果勇士隊打算聽取對柯瑞的交易報價，史蒂芬斯與塞爾提克絕對會是第一個衝上去排隊報價的球隊。」然而，這句帶有「如果」前提的推演，卻被部分網路媒體扭曲為「塞爾提克已經打電話提出報價」。美媒證實，這起打電話事件從未發生，柯瑞目前並未要求交易，聯盟普遍共識也認為他新賽季仍會留在灣區。儘管柯瑞離隊機率極低，但若他未能在下個月與勇士簽下延長合約，其動向仍將成為焦點。除了柯瑞之外，Sean Deveney也整理了目前市場上被頻繁討論的6位大牌球星。▪️剩餘合約： 1年6200萬美元現況分析： 若柯瑞對勇士隊的補強方向感到不滿且拒絕延長合約，這意味著他可能尋求在其他球隊結束生涯，不過這需要多方條件完美配合才可能實現。▪️剩餘合約： 2年1.21億美元（含球員選項）現況分析： 巫師隊希望先讓戴維斯上場發揮，評估是否能率隊衝擊季後賽。若戰績不如預期，不排除在明年2月交易大限前將他送走。▪️剩餘合約： 2年8700萬美元現況分析： 鵜鶘隊禁區同時擁有威廉森與新秀德里克·昆（Derik Queen）顯得功能重疊。只要威廉森開季能保持健康，鵜鶘有相當強烈的動機為他尋找新東家。▪️剩餘合約： 2年9000萬美元（含球員選項）現況分析： 高達37歲的高齡加上龐大合約，讓杜蘭特的交易市場相對冷清。先前傳出有興趣的底特律活塞隊目前正專注於續約中鋒賈倫·杜倫（Jalen Duren），交易機率大幅降低。▪️剩餘合約： 3年1.6億美元現況分析： 金塊隊正面臨第二層土豪線（Second Apron）的巨大薪資壓力。雖然交易穆雷能釋放龐大空間，但要送走這位上賽季的全明星控衛對金塊來說仍是非常艱難的決定。▪️剩餘合約： 1年5700萬美元現況分析： 巴特勒因前十字韌帶（ACL）手術預計要到聖誕節後才能復出。勇士目前不太可能交易他，因為市場上很難換回比健康狀態下的巴特勒更好的即戰力。