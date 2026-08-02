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美國明尼蘇達州一名體重達 350 磅（約 158 公斤）的理化教師，因不滿學生在校園安全演習中開玩笑，竟離奇地「踩在學生身上」當作懲罰。但這一踩卻讓他的命運就此出現轉變。根據《明尼蘇達明星論壇報》（Minnesota Star-Tribune）取得的法庭文件，現年 49 歲的羅傑斯（Jason Rogers）於週二被勒令繳回教師執照。這起事件發生於 2025 年 2 月 10 日的安德伍德學校（Underwood School），當時在校園安全演習中，他要求學生們靠牆排成一列坐好，但有幾個學生卻趴在門邊。他認為班上的學生沒有認真對待演習，於是把腳放在其中一名學生的背部。未料，這名男學生突然哭了起來，男學生事後控訴，羅傑斯踩得他背部痛了起來，他不知道羅傑斯為什麼要這樣做，因為他沒有聽到羅傑斯說任何話，羅傑斯就把他當成「墊腳凳」踩在他身上。法庭文件顯示，在校內兼任摔角與美式足球教練的羅傑斯宣稱，他只是「把腳放在學生的下背部」，並表示一發現孩子在哭泣就立刻把腳移開了。他隨後也承認還踩了另外兩名學生。羅傑斯已於 2025 年 4 月辭去教職，並對三項「惡意懲罰罪」（屬輕罪）認罪，該罪名最高可判處一年有期徒刑或 3,000 美元罰金。最終法院判處他緩刑，若期間未再犯，其犯罪紀錄將被塗銷。不過，他必須完成情緒管理課程、進行 90 小時的社會服務，並向受害者撰寫道歉信，同時還被處以 2,250 美元的罰款。儘管羅傑斯已失去教師執照，他的辯護律師雷普卡（Daniel Repka）仍力挺這位前教師是個「好人」。律師表示：「他只是做了\一個極其不幸的錯誤決定，這也讓他的職業生涯終結，現在他只想繼續過日子。」