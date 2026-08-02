台灣桌球國手教練鄭佳奇今（2）日晚間在個人Threads緊急發文求助，表示稍早從松山機場飛往東京羽田機場NH852航班，桌球一姊鄭怡靜的行李箱遭人誤拿，裡頭還裝著「重要比賽用品」，引發網路高度關注，不到2小時就有超過2萬名網友按愛心、超過1300條留言幫忙尋找誤拿者，但根據截稿前鄭佳奇回應，至今仍未找回行李。
鄭怡靜行李箱遭誤拿 教練強調是「重要比賽用品」
鄭佳奇表示，「8/2 NH852航班，松山機場飛往東京的黃先生/小姐誤拿了我們的行李箱，裡面是我們重要比賽用品，看到麻煩請與我們聯絡」，緊急發文希望廣大球迷、網友們一起幫忙聯繫上誤拿的黃先生/小姐。
鄭佳奇發文後不到2小時，吸引超過2萬名網友關注、隨時守候最新狀況，甚至有人標註外交部網站，希望能協助詢問，但截稿前根據鄭佳奇最新回應，目前行李仍未找到，鄭佳奇也公開呼籲，「至今黃先生/小姐 HUANG/K****G 您的行李箱也尚未取回呢 ！ 我們很焦急，希望行李能回來」
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鄭佳奇表示，「8/2 NH852航班，松山機場飛往東京的黃先生/小姐誤拿了我們的行李箱，裡面是我們重要比賽用品，看到麻煩請與我們聯絡」，緊急發文希望廣大球迷、網友們一起幫忙聯繫上誤拿的黃先生/小姐。
鄭佳奇發文後不到2小時，吸引超過2萬名網友關注、隨時守候最新狀況，甚至有人標註外交部網站，希望能協助詢問，但截稿前根據鄭佳奇最新回應，目前行李仍未找到，鄭佳奇也公開呼籲，「至今黃先生/小姐 HUANG/K****G 您的行李箱也尚未取回呢 ！ 我們很焦急，希望行李能回來」