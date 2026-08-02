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日本財務大臣最快周一宣布美日聯手干預日圓

為何美日選擇在此時干預日圓？投行外匯分析師解讀

日圓能否續漲？專家點出關鍵

日圓兌美元匯率再跌至40年來新低點後，近期連番出現反彈，日媒朝日新聞以及路透社等媒體皆披露，日本政府近日接連出手干預匯市，日本財務大臣片山皐月最快將於周一宣布日本與美國已聯手進場干預匯市，以遏止日圓持續貶值，這將是兩國自2011年以來首度聯合干預日圓匯率。全球各大投行專家分析，為何美日會選在此時進場干預。根據彭博報導，隨著東京與紐約上週發動協調干預、激勵日圓大幅反彈，外匯交易員正嚴陣以待，戒備週一亞洲市場開盤後美日兩國可能發動的更多聯合干預行動。日本財務省與美國財政部目前正展現數十年來前所未有的合作力道以挺升日圓，這無疑加大了做空日圓者的風險。據知情人士透露，日本財務大臣片山皐月最快將於週一宣布兩國政府正在展開聯合行動；此舉也呼應了美國財政部長貝森特（Scott Bessent）此前透過媒體釋出的強烈訊號。儘管市場上仍有許多人質疑主管機關是否有能力改變日圓在日交易量達 9.5 兆美元的外匯市場中的長期走勢，但無庸置疑的是，他們的短期爆發力極強。僅在上週最後兩個交易日，當局透過市場直接干預、聯繫外匯指定銀行，以及貝森特與片山的「口頭干預」多管齊下，便一舉逆轉了日圓過去兩個多月來的跌幅。包括特里韋迪（Kamakshya Trivedi）在內的高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）分析師在報告中提到，「如果日圓開始吐回近期漲幅，當局未來幾天極可能進一步干預，正如今年 5 月的情況一樣。我們依然認為，在基本面出現更積極轉變之前，干預是當局爭取時間的有效工具。」週五紐約匯市尾盤，日圓兌美元報 157.40，創下 5 月初以來新高。在此之前，日圓兌美元匯率曾逼近 164 關卡，離 1986 年以來的最低點僅有一步之遙。油價上漲、日本持續存在的財政赤字，以及與美國及其他主要經濟體之間懸殊的利差，先前持續讓日圓承壓。日圓貶值導致進口成本暴增、壓迫企業與消費者，已在東京敲響警鐘。若無法阻止日圓跌勢，其影響將遠超日本本土，因為日本金融市場的動盪往往會波及全球。瑞穗銀行倫敦資深外匯分析師中島雅之（Masayuki Nakajima）表示，「近期動向的關鍵或許不在於干預本身，而是其傳達的訊息，市場正逐漸相信，日圓過度疲軟已不再被視為僅是日本單方面的問題。華府對於日圓大幅貶值與日本國債（JGB）市場波動加劇所帶來的風險，特別是可能對美國公債市場產生的波及效應感到擔憂，這似乎漸漸成為這次行動的背景之一。」今年稍早，日本國債市場的波動曾震撼美債市場，並引來貝森特的不滿。同時，日圓貶值賦予日本對美貿易的競爭優勢越多，就越可能激怒美國總統川普（Donald Trump）。摩根大通與橋水基金資深前員工、現任美國外國關係委員會（CFR）高級研究員帕特森（Rebecca Patterson）指出，「日本在干預行動中已在拋售美債。若未來發生更大規模、更持久的資產轉移，可能對美債殖利率構成更大威脅。因此，說服日本不要走上那一步，符合貝森特的利益。」貝森特挺日圓升值的決心，在上週五大衛營內閣會議上被路透社拍到的一張照片中展露無遺，他在「小本本」筆記上清楚寫著待辦事項「買進五十億至一百億美元的日圓」；貝森特在上週四接受福斯財經（Fox Business）訪問時就曾表示日圓「被嚴重低估」且「過度波動極不健康」。華僑銀行外匯分析師Moh Siong Sim表示，鑑於與美國的聯合行動仍在進行中，若觸發停損賣盤，美元兌日圓可能來到 155 關卡。但干預能否成功扭轉日圓頹勢，取決於該行動究竟是否有日本央行更鷹派的立場作為輔助。上週四與週五的干預，恰逢日本央行政策委員會召開會議。日本央行以 8 比 1 的投票結果決定維持利率不變（先前於 6 月將利率調升至 1%）。雖然 1% 已是 1995 年以來的最高水準，但仍遠低於美國政策利率 3.75% 的上限。會後記者會上，日本央行總裁植田和男（Kazuo Ueda）並未對日圓貶勢提供太多支撐論調，並未明確發出近期將升息的訊號。盛寶銀行（Lombard Odier Singapore Ltd.）資深分析師Homin Lee則有不同看法，他認為日本財務省的干預不太可能成為日圓的轉折點，但我們認為本週有機會出現空頭擠壓（Short Squeeze），推升日圓兌美元出現階段性反彈。但在財政擔憂與日本央行升息步伐緩慢的背景下，這種漲勢難以無限期持續。彭博引述一位知情人士透露，日本當局在上週五紐約交易時段買入日圓並賣出美元。《日本經濟新聞》報導，日本政府與日本央行連續第二天干預匯市買入日圓；而《金融時報》則指出，紐約聯邦準備銀行代表美國財政部拋售歐元以買入日圓。彭博引述兩名知情人士說法提到，當天紐約聯準銀行曾要求至少兩家美國大型銀行對「日圓兌歐元」的匯率進行詢價（Rate Check）。上週五，日圓兌美元與歐元均上漲超過 1%。彭博根據日本央行帳戶與貨幣經紀商預測匯整的數據，上週四日本政府投入約 8.45 兆日圓，創下日圓兌美元單日漲幅超過 3% 的紀錄。這很可能是東京當局有史以來規模最大的一次單日干預。Astris Advisory Japan 策略主管紐曼（Neil Newman）表示，「美日聯合干預，加上美國採取了拋售歐元這種罕見動作，代表雙方正在進行同步努力，企圖扭轉匯率趨勢。因此，如果情況需要，我們預計還會有進一步的干預。」