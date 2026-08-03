台南市環保局在113年首度推出退役T-Bike惜福腳踏車活動，因價格優惠又車況極佳，一開賣就掀起搶購熱潮。為了響應民眾期待，台南市環保局於2026年8月3日起在藏金閣1館重新開賣，除了保留拍賣日競標外，更首度增加平日限量販售機制，讓更多市民都有機會把高CP值腳踏車騎回家。惜福T-Bike每輛售價500元，平日每日限量10輛，總量約200台，售完為止。《NOWNEWS》整理台南藏金閣惜福T-Bike搶購資訊與規則，帶領民眾快速了解。
📌台南藏金閣惜福T-Bike開賣懶人包！限量200台購買規則
■ 開賣時間：8月3日（一）起
■ 販售地點：藏金閣1館（台南市東區府東街41巷6號）
■ 販售時間：平日上午8時起
■ 售價：每輛500元
■ 平日限量：10輛
■ 總數量：約200輛，售完為止。
■ 購買方式：現場依到場順序排隊，試騎、選購。
■ 購買限制：每人限購1輛。
📌T-Bike是什麼？為什麼被YouBike取代？
T-Bike是台南市政府設置的公用自行車租賃系統，提供市民與遊客短程代步，於2016年8月8日正式營運，租賃站規模一度達78個站點，民眾只要感應票卡就可以借還車。但後續因系統和多數縣市使用的YouBike不相容，站點及車輛總數偏少與營運成本效益不佳，市府在2022年底宣布將引進YouBike2.0系統取代T-Bike，T-Bike則正式退場、走入歷史。
📌不只平日開賣！拍賣日也有限量惜福T-Bike可搶
藏金閣1館拍賣日同步推出外觀較佳的惜福T-Bike，將採競標方式。詳細拍賣日期及相關資訊，請至藏金閣臉書粉絲專頁查詢。
🟡藏金閣1館營業時間
■ 平日營業時間
上午時段：8:00－12:00
下午時段：13:30－17:00
■ 拍賣日營業時間
上午8:00－12:00
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■ 開賣時間：8月3日（一）起
■ 販售地點：藏金閣1館（台南市東區府東街41巷6號）
■ 販售時間：平日上午8時起
■ 售價：每輛500元
■ 平日限量：10輛
■ 總數量：約200輛，售完為止。
■ 購買方式：現場依到場順序排隊，試騎、選購。
■ 購買限制：每人限購1輛。
T-Bike是台南市政府設置的公用自行車租賃系統，提供市民與遊客短程代步，於2016年8月8日正式營運，租賃站規模一度達78個站點，民眾只要感應票卡就可以借還車。但後續因系統和多數縣市使用的YouBike不相容，站點及車輛總數偏少與營運成本效益不佳，市府在2022年底宣布將引進YouBike2.0系統取代T-Bike，T-Bike則正式退場、走入歷史。
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■ 平日營業時間
上午時段：8:00－12:00
下午時段：13:30－17:00
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