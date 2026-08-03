巴基斯坦西北部、鄰近阿富汗邊境的一間警局，當地時間週日發生自殺式炸彈襲擊，造成至少14人死亡，包括5名警察、8名平民以及施襲者，另外還有至少18人受傷。
根據《路透社》報導，事發在開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa province），當時居民正在舉行一場聲援警察、抗議恐怖暴力事件的集會，但目前還不清楚該集會是否就是恐怖分子的目標。
當地警方稱，一名炸彈客在警局門口被攔下搜查時引爆了炸藥，死傷者包括參加集會中的平民、警察。
事發後，警方已封鎖鄰近區域並展開搜查行動，巴基斯坦塔利班武裝組織（Tehreek-e-Taliban Pakistan）透過聲明，宣稱為此次襲擊負責。
巴基斯坦總理夏里夫（Shehbaz Sharif）對死傷者表達深切哀悼，近幾個月來，巴基斯坦邊境地區的武裝活動急劇增加，主要鎖定政府軍和警察。
巴基斯坦政府指控阿富汗塔利班，應該對局勢升級、提供武裝分子支持等事負責，而阿富汗當局則否認這些指控。
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當地警方稱，一名炸彈客在警局門口被攔下搜查時引爆了炸藥，死傷者包括參加集會中的平民、警察。
巴基斯坦總理夏里夫（Shehbaz Sharif）對死傷者表達深切哀悼，近幾個月來，巴基斯坦邊境地區的武裝活動急劇增加，主要鎖定政府軍和警察。
巴基斯坦政府指控阿富汗塔利班，應該對局勢升級、提供武裝分子支持等事負責，而阿富汗當局則否認這些指控。