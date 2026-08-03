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▲于正自認《鳳囚凰》沒做好是他的責任。（圖／翻攝自微博@于正）

近來微博突然討論起「中國劇古偶爛劇王」，宋威龍、關曉彤2018年主演的陸劇《鳳囚凰》獲得冠軍，製作人兼編劇于正忍不住回應，他扛下責任，坦言在開拍前一個月，資方突然要求更換演員，自己又過於求好心切，才會造成整齣劇看起來有許多不妥的地方。《鳳囚凰》于正在微博發文，提到當時第一稿的劇本是量身定做的，于正原本邀請自家藝人楊蓉與新人米熱擔任主角，沒想到開拍前一個月，資方要求換掉女主角，讓他措手不及，他感嘆，「在互相博弈中我失敗了，帶著急於求成的心態想給每個人加戲，想迅速的捧起所有人，於是故事便漸漸有點走樣了。」面對批評，于正也說，自己的色彩美學被觀眾看膩了之後，受到了一系列的攻擊，太著急突破，才走得有些極端，「我也在探索中有了《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》、《為有暗香來》、《墨雨雲間》、《五福臨門》、《臨江仙》、《玉茗茶骨》，所以人生從來不怕失敗，也不怕承認失敗，我堅信每一次的問題出現都會督促我做得更好，我會繼續加油的，之後的作品會注意一切細節，絕不辜負所有的觀眾，謝謝！」還有人問是不是關曉彤搶了女主角的角色，于正也澄清，「跟曉彤沒有關係，是投資方突然要用年輕陣容，曉彤特別好。」