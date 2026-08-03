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▲千千拍照幹嘛遮掌紋？內行解答1關鍵：醫護背景的人會特別謹慎（圖／千千IG@khshu_）

百萬大胃王YouTuber千千過去曾是護理師，轉型當網紅後，近期還跨界參加節目《請世界吃桌》，細心、禮貌的表現超圈粉，一舉一動都備受關注。近日就有粉絲好奇，為何千千拍照如果有拍到掌心，都會刻意用塗鴉遮掉。對此，一名同為護理師的網友出面解答，表示掌心有掌紋，是個人生物特徵，醫護背景出身的人針對這塊通常都會特別謹慎，避免過度曝光引來麻煩。千千日前到屏東旭海旅遊，她在IG限時動態PO出排灣族特色美食「吉拿富」的照片，右手手掌因拿著食物而入鏡，千千有刻意用白色塗鴉將掌心遮住，讓許多粉絲摸不著頭緒。而這也非千千首次遮掌紋，粉絲因此好奇原因，在Threads發文詢問：「如果有發到露出手掌都會塗掉是為什麼嗎？已經注意到好幾次了？」對此，一名曾當過護理師的網友留言解釋：「」這番內行回答吸引超過4萬人按讚。另外也有網友表示，許多公眾人物都不太愛露出手紋，可能會被拿去算命、大作文章，YouTuber阿滴就曾有類似遭遇。大家都對千千保護隱私的觀念感到讚賞，紛紛留言：「每個人在意的事情不同，她會塗掉就代表她不想被關注或討論，尊重她就好，不用太好奇啦」、「千千好棒，值得大家學習」、「所以很多藝人比YA也都會指紋朝內」、「台灣人真的要提高個資、隱私的保護意識」、「不得不說千千很聰明，是個很細膩的人」。不過對於民眾是否可以簡單透過他人照片就複製對方手紋、指紋資料，再加上現行的生物辨識設備通常具備3D深度感應、電容質感測或活體檢測，單靠平面照片轉換出的模型很難通過驗證，因此大家也無須過度恐慌，不過民眾有隱私防範觀念是好事。