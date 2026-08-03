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▲阿本分享自己已寫完遺囑的消息，提醒粉絲珍惜當下也可以提前做好準備。（圖／阿本IG@aben6011）

44歲男星阿本（翁瑞迪）罹患腦動脈瘤3年了，昨（2）日他在社群證實自己已完成遺囑。阿本表示人無法決定離世方式，因此更應專注當下。生病經歷讓他體悟到要趁健康時感謝身邊親友，並在能力範圍內盡最後一份心力照顧家人；阿本也直言寫遺囑也會讓人更珍惜現在的生活，他也要粉絲不用擔心，遺囑內容可隨時可修改。阿本昨天在IG發布影片，跟大家分享自己預立遺囑的消息：「其實我想做這件事想很久啦」。阿本表示剛好最近《民法》第1223條修正案三讀通過，正式刪除「兄弟姊妹特留分」，讓他這種單身或是沒子女的人，可以自由安排遺產，所以他才決定先立好遺囑，如果真的不幸意外離開：「也可以盡最後一份心力，照顧一下他們」。阿本更感性直言，因為人無法決定自己要怎麼離開，所以這種事前準備很重要，除了先立遺囑，他也呼籲粉絲應該要珍惜當下，好好感謝、陪伴身邊的親友，珍惜現在擁有的生活。最後他更告訴大家1觀念，遺囑立好也有反悔的空間「不用擔心如果中間跟誰鬧翻了」，只要你還活著，都還可以修改。阿本樂觀的發言也感染粉絲，大家看了紛紛留言：「珍惜眼前，提早做好準備」、「希望本本健健康康」、「遺囑真的很重要，搭配保險、信託，把愛完整的傳給想要的人」、「好喜歡阿本這樣正能量的態度，也很正面看待生離死別的問題」。回顧阿本確診腦動脈瘤過程，他2023年時因為頻繁劇烈頭痛求醫，歷經數月檢查後，才被診斷出罹患腦動脈瘤並伴隨腦動靜脈廔管。當時醫師直言病情極為棘手，若破裂可能「非死即殘」，甚至有眼壓過高失明的風險。他一開始雖然很錯愕，但透過定期檢查、用藥治療，目前已和疾病和平共處3年。