小孟老師分析今（4）日十二星座運勢。工作方面，金牛座能力超出同儕，天秤座會找到工作樂趣，天蠍座有望得到優秀的團隊，財務方面，金牛座適合在空閒時間賺錢，天秤座投資會得到回報。
牡羊座：
工作：努力累積實力
感情：充滿陽光歡笑
財運：收藏升值賺錢
牡羊幸運色：鮮橘色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
金牛座：
工作：能力超群出眾
感情：經典浪漫綿延
財運：空閒時間賺錢
金牛幸運色：抹茶色
貴人：射手
小人：水瓶
雙子座：
工作：提升自我意志
感情：珍視眼前愛人
財運：旅行時賺外快
雙子幸運色：暖橘色
貴人：牡羊
小人：金牛
巨蟹座：
工作：忙碌戰勝煩惱
感情：美好愛情結晶
財運：副業收入增加
巨蟹幸運色：白銀色
貴人：雙子
小人：牡羊
獅子座：
工作：努力改變運氣
感情：用心經營愛情
財運：時間自由打工
獅子幸運色：虎皮色
貴人：獅子
小人：雙子
處女座：
工作：事業專心一意
感情：傾盡心扉甜蜜
財運：網拍賺零用錢
處女幸運色：艷紫色
貴人：水瓶
小人：處女
天秤座：
工作：找到工作樂趣
感情：關愛相隨幸福
財運：投資得利回報
天秤幸運色：金菊色
貴人：雙魚
小人：天秤
天蠍座：
工作：得到優秀團隊
感情：青春澎湃活力
財運：工餘自行創業
天蠍幸運色：香檳色
貴人：天秤
小人：射手
射手座：
工作：辛苦得到代價
感情：一生一世相守
財運：外出便宜採買
射手幸運色：橙色
貴人：處女
小人：天蠍
魔羯座：
工作：深耕經營成功
感情：關注對方需要
財運：代銷產品賺錢
魔羯幸運色：橙果色
貴人：處女
小人：獅子
水瓶座：
工作：提高生產價值
感情：喜氣洋洋歡樂
財運：小生意大收益
水瓶幸運色：正紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
雙魚座：
工作：承諾得到保證
感情：留住感動回憶
財運：資產增值利益
雙魚幸運色：湖水綠
貴人：金牛
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：努力累積實力
感情：充滿陽光歡笑
財運：收藏升值賺錢
牡羊幸運色：鮮橘色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
金牛座：
工作：能力超群出眾
感情：經典浪漫綿延
財運：空閒時間賺錢
金牛幸運色：抹茶色
貴人：射手
小人：水瓶
雙子座：
工作：提升自我意志
感情：珍視眼前愛人
財運：旅行時賺外快
雙子幸運色：暖橘色
貴人：牡羊
小人：金牛
巨蟹座：
工作：忙碌戰勝煩惱
感情：美好愛情結晶
財運：副業收入增加
巨蟹幸運色：白銀色
貴人：雙子
小人：牡羊
獅子座：
工作：努力改變運氣
感情：用心經營愛情
財運：時間自由打工
獅子幸運色：虎皮色
貴人：獅子
小人：雙子
處女座：
工作：事業專心一意
感情：傾盡心扉甜蜜
財運：網拍賺零用錢
處女幸運色：艷紫色
貴人：水瓶
小人：處女
天秤座：
工作：找到工作樂趣
感情：關愛相隨幸福
財運：投資得利回報
天秤幸運色：金菊色
貴人：雙魚
小人：天秤
天蠍座：
工作：得到優秀團隊
感情：青春澎湃活力
財運：工餘自行創業
天蠍幸運色：香檳色
貴人：天秤
小人：射手
射手座：
工作：辛苦得到代價
感情：一生一世相守
財運：外出便宜採買
射手幸運色：橙色
貴人：處女
小人：天蠍
魔羯座：
工作：深耕經營成功
感情：關注對方需要
財運：代銷產品賺錢
魔羯幸運色：橙果色
貴人：處女
小人：獅子
水瓶座：
工作：提高生產價值
感情：喜氣洋洋歡樂
財運：小生意大收益
水瓶幸運色：正紅色
貴人：魔羯
小人：雙魚
雙魚座：
工作：承諾得到保證
感情：留住感動回憶
財運：資產增值利益
雙魚幸運色：湖水綠
貴人：金牛
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。