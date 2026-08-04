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小孟老師分析今（4）日十二星座運勢。工作方面，金牛座能力超出同儕，天秤座會找到工作樂趣，天蠍座有望得到優秀的團隊，財務方面，金牛座適合在空閒時間賺錢，天秤座投資會得到回報。牡羊座：工作：努力累積實力感情：充滿陽光歡笑財運：收藏升值賺錢牡羊幸運色：鮮橘色貴人：巨蟹小人：魔羯金牛座：工作：能力超群出眾感情：經典浪漫綿延財運：空閒時間賺錢金牛幸運色：抹茶色貴人：射手小人：水瓶雙子座：工作：提升自我意志感情：珍視眼前愛人財運：旅行時賺外快雙子幸運色：暖橘色貴人：牡羊小人：金牛巨蟹座：工作：忙碌戰勝煩惱感情：美好愛情結晶財運：副業收入增加巨蟹幸運色：白銀色貴人：雙子小人：牡羊獅子座：工作：努力改變運氣感情：用心經營愛情財運：時間自由打工獅子幸運色：虎皮色貴人：獅子小人：雙子處女座：工作：事業專心一意感情：傾盡心扉甜蜜財運：網拍賺零用錢處女幸運色：艷紫色貴人：水瓶小人：處女天秤座：工作：找到工作樂趣感情：關愛相隨幸福財運：投資得利回報天秤幸運色：金菊色貴人：雙魚小人：天秤天蠍座：工作：得到優秀團隊感情：青春澎湃活力財運：工餘自行創業天蠍幸運色：香檳色貴人：天秤小人：射手射手座：工作：辛苦得到代價感情：一生一世相守財運：外出便宜採買射手幸運色：橙色貴人：處女小人：天蠍魔羯座：工作：深耕經營成功感情：關注對方需要財運：代銷產品賺錢魔羯幸運色：橙果色貴人：處女小人：獅子水瓶座：工作：提高生產價值感情：喜氣洋洋歡樂財運：小生意大收益水瓶幸運色：正紅色貴人：魔羯小人：雙魚雙魚座：工作：承諾得到保證感情：留住感動回憶財運：資產增值利益雙魚幸運色：湖水綠貴人：金牛小人：獅子