日圓持續疲軟，日本政府近期接連出手干預匯市，傳日本財務大臣片山皐月，最快今（3日）宣布與美國聯手進場介入的消息，以遏止日圓持續貶值。對此，美國總統川普（Donald Trump）聲稱，美國之所以介入，是因為美日關係很好，而且美國也可從這項安排中獲得經濟利益。
綜合《彭博社》、《路透社》等外媒報導，川普2日在空軍一號專機上，被問到美國是否、以及為何協助支撐日圓時，回答道：「日圓貶值，他們想要一些幫助。我們始終支持日本。」
按照川普的說法，美國參與推高日圓匯率的干預行動，除了展現美日邦誼，也有助於提振全球經濟：「我們的經濟實力非常雄厚...你知道，他們的日圓正在貶值，所以他們想要一些幫助。我們始終支持日本。日本對我們一直很好，當然，珍珠港事件除外。」
《路透社》引述消息人士說法，日本財務大臣片山皐月預計將說明，美日近期曾共同進場干預匯市。由於日圓持續貶值，推高了進口價格、加劇通貨膨脹、損害國民荷包，也影響了首相高市早苗的公眾支持度。
分析認為，美日罕見聯手撐日圓，為2011年以來首見，不僅反映日本自身對貨幣持續貶值的憂慮，也顯示美國已將日圓劇烈波動，視為可能影響全球金融穩定的重要風險。
在這之前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已透過媒體釋出強烈訊號，包含被拍到在「小本本」上清楚寫著待辦事項「買進五十億至一百億美元的日圓」，以及上週接受福斯財經（Fox Business）訪問時表示，日圓被嚴重低估、過度波動極不健康。
英國《金融時報》亦引述知情人士報導稱，紐約聯邦準備銀行上週五代表美國財政部，採取了罕見的「拋售歐元、買進日圓」措施，美國財政部並通知多家銀行，美國可能會干預日圓市場，提醒它們做好應對未來行動的準備。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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按照川普的說法，美國參與推高日圓匯率的干預行動，除了展現美日邦誼，也有助於提振全球經濟：「我們的經濟實力非常雄厚...你知道，他們的日圓正在貶值，所以他們想要一些幫助。我們始終支持日本。日本對我們一直很好，當然，珍珠港事件除外。」
《路透社》引述消息人士說法，日本財務大臣片山皐月預計將說明，美日近期曾共同進場干預匯市。由於日圓持續貶值，推高了進口價格、加劇通貨膨脹、損害國民荷包，也影響了首相高市早苗的公眾支持度。
分析認為，美日罕見聯手撐日圓，為2011年以來首見，不僅反映日本自身對貨幣持續貶值的憂慮，也顯示美國已將日圓劇烈波動，視為可能影響全球金融穩定的重要風險。
在這之前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）已透過媒體釋出強烈訊號，包含被拍到在「小本本」上清楚寫著待辦事項「買進五十億至一百億美元的日圓」，以及上週接受福斯財經（Fox Business）訪問時表示，日圓被嚴重低估、過度波動極不健康。
英國《金融時報》亦引述知情人士報導稱，紐約聯邦準備銀行上週五代表美國財政部，採取了罕見的「拋售歐元、買進日圓」措施，美國財政部並通知多家銀行，美國可能會干預日圓市場，提醒它們做好應對未來行動的準備。
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