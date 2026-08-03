我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阿本在被診斷出動脈瘤3年後，昨日於社群證實已完成遺囑。（圖／翻攝自阿本本人FB）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（3）日的娛樂新聞搶先看，張穎穎繼日前發長文爆料汪小菲與馬筱梅雙出軌後，再度向馬筱梅開戰，不只爆她有3000張私照跟31秒音檔，還控她婚內頻出軌；阿本被診斷出動脈瘤3年後，昨日證實已完成遺囑；金秀賢去年遭已故女星金賽綸家屬提告後，韓國警方上個月宣布他被判無罪，金秀賢隨之也正式回歸拍廣告，雙頰凹陷的暴瘦模樣引熱議。汪小菲在2021年與已故女星大S（徐熙媛）離婚後，於2024年跟馬筱梅（Mandy）再婚，並在今年2月生下一子。不料馬筱梅日前直播時，強調自己並非是介入大S婚姻第三者，而引來汪小菲前女友張穎穎的不滿，先是發文批汪小菲與馬筱梅雙出軌後，還爆馬筱梅有3000張私照跟31秒的錄音檔，指控她婚內頻出軌，再度引發熱議。44歲男星阿本（翁瑞迪）診斷出動脈瘤3年後，昨日於社群證實已完成遺囑。他表示人無法決定離世方式，因此更應專注當下。這次經歷讓他體悟到要趁健康時感謝身邊親友，並在能力範圍內盡最後一份心力照顧家人。阿本也直言寫遺囑也會讓人更珍惜現在的生活，他更要粉絲不用擔心，遺囑內容可隨時可修改，提醒大家多珍惜當下。男星金秀賢去年遭已故女星金賽綸家屬指控，稱他在金賽綸14歲未成年時，就與其交往，並以《兒童福利法》罪名開告，期間YouTube頻道《橫豎研究所》也狂爆料金秀賢。而在糾纏1年4個月後，金秀賢於上個月因證據不足，獲得不起訴處分。金秀賢也正式開工，菲律賓服飾品牌BENCH公開他的最新形象廣告，只見在判無罪後首度露面的他暴瘦到雙頰凹陷，讓粉絲都非常心疼。