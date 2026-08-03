中央氣象署表示，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓原先有機會增強為今年第21號颱風「鯨魚」，但受環境限制，預估周二（4日）將減弱為熱帶性低氣壓，並併入中度颱風白海豚環流。白海豚預計周末最接近台灣，後續路徑仍存在變數，不排除發布海上颱風警報。周二起沿海將陸續出現長浪，周六起北部山區須留意局部豪雨，各地也應持續關注最新颱風動態。
「鯨魚」恐遭白海豚環流吸收！白海豚周末最接近台灣
根據中央氣象署今天凌晨2時最新觀測資料，白海豚中心位於北緯23.9度、東經149.5度，距離鵝鑾鼻東方約2940公里，以每小時21公里速度向西北西轉西移動。颱風中心附近最大平均風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，7級暴風半徑320公里、10級暴風半徑180公里。
氣象署預報員劉沛滕表示，「鯨魚」颱風即使生成，生命週期也相當短，預估周二便可能減弱回熱帶性低氣壓，隨後水氣將逐步併入白海豚環流。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分析，位於菲律賓東方海域的94W擾動，有機會在登陸菲律賓前發展為第21號颱風「鯨魚」，之後再受到白海豚環流牽引，最終遭到吸收。
針對白海豚後續走勢，氣象署表示，各國模式普遍認為6日前將穩定朝琉球群島方向前進，但6日之後預報開始出現分歧。
若太平洋高壓持續偏強，白海豚可能維持偏西路徑，通過台灣北部海面，對台灣帶來較明顯影響；若太平洋高壓勢力減弱，颱風則可能逐漸北轉，朝韓國或日本方向前進。因此，目前後期路徑仍存在相當大的不確定性，是否發布颱風警報仍須持續觀察最新資料。
白海豚颱風「暴風侵襲機率」曝光 周末慎防長浪、豪雨
氣象署分析，本周天氣將隨白海豚接近而逐步轉變。周二起各地沿海將陸續出現長浪；周三至周五北台灣有局部短暫陣雨；周五開始受到颱風外圍雲系影響，各地降雨機率增加。預估周六、周日將是白海豚距離台灣最近的時段，屆時仍可能維持中度颱風至輕度颱風上限強度，但實際影響程度仍須視最終路徑而定，不排除發布海上颱風警報。
中央氣象署也公布最新「主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」，以基隆市28％最高，其次為台北市及連江縣26％，新北市、宜蘭縣25％，新竹縣22％，新竹市21％，苗栗縣19％，花蓮縣18％，台中市16％，彰化縣、南投縣15％，雲林縣13％，嘉義縣及嘉義市11％，其餘南部縣市皆低於10％。
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根據中央氣象署今天凌晨2時最新觀測資料，白海豚中心位於北緯23.9度、東經149.5度，距離鵝鑾鼻東方約2940公里，以每小時21公里速度向西北西轉西移動。颱風中心附近最大平均風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺，相當於16級風，7級暴風半徑320公里、10級暴風半徑180公里。
氣象署預報員劉沛滕表示，「鯨魚」颱風即使生成，生命週期也相當短，預估周二便可能減弱回熱帶性低氣壓，隨後水氣將逐步併入白海豚環流。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分析，位於菲律賓東方海域的94W擾動，有機會在登陸菲律賓前發展為第21號颱風「鯨魚」，之後再受到白海豚環流牽引，最終遭到吸收。
若太平洋高壓持續偏強，白海豚可能維持偏西路徑，通過台灣北部海面，對台灣帶來較明顯影響；若太平洋高壓勢力減弱，颱風則可能逐漸北轉，朝韓國或日本方向前進。因此，目前後期路徑仍存在相當大的不確定性，是否發布颱風警報仍須持續觀察最新資料。
白海豚颱風「暴風侵襲機率」曝光 周末慎防長浪、豪雨
氣象署分析，本周天氣將隨白海豚接近而逐步轉變。周二起各地沿海將陸續出現長浪；周三至周五北台灣有局部短暫陣雨；周五開始受到颱風外圍雲系影響，各地降雨機率增加。預估周六、周日將是白海豚距離台灣最近的時段，屆時仍可能維持中度颱風至輕度颱風上限強度，但實際影響程度仍須視最終路徑而定，不排除發布海上颱風警報。
中央氣象署也公布最新「主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」，以基隆市28％最高，其次為台北市及連江縣26％，新北市、宜蘭縣25％，新竹縣22％，新竹市21％，苗栗縣19％，花蓮縣18％，台中市16％，彰化縣、南投縣15％，雲林縣13％，嘉義縣及嘉義市11％，其餘南部縣市皆低於10％。